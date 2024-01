Las bajas temperaturas no fueron un impedimento para que Carmen Blanco, una vecina de Pontedeume, se bañase en As Fragas do Eume para despedir el año. Sus motivos tenía. Blanco es la propietaria de la Taberna de Caaveiro, ubicada en el interior de las Fragas do Eume, que a finales del pasado mes de diciembre tuvo que cerrar debido al mal estado de la carretera que lleva hasta este espacio natural. En una publicación en su cuenta de Facebook, la tabernera comparte el vídeo, en el que se lanza al agua en el acceso a las fragas para visibilizar su situación y acusar a la Xunta de falta de acción. “Volveremos a abrir la taberna tan pronto la carretera deje de ser un peligro para todos”, explica.