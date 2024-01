El grupo tradicional de cantareiras Leilía, formado en 1989, se despide esta tarde de los escenarios con un concierto a las 20.30 horas en el teatro Colón. El recital repasará sus más de tres décadas de trayectoria, incluyendo canciones clásicas de folk y mezclándolos con temas de su trabajo más reciente, Vidas cantadas.

El grupo, que constituyeron Ana Rodríguez, Felisa Segade, Mercedes Rodríguez, Montse Rivera, Rosario Rodríguez y Patricia Segade, fue uno de los primeros conjuntos de cantareiras, y el recital forma parte del ciclo Folk no Colón, que empezó en diciembre con una actuación de Susana Seivane. En los próximos meses participarán artistas como Luar na Lubre, Budiño, Xabier Díaz, As Adufeiras de Salitre y Os do Fondo da Barra.