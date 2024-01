Los trenes recuperan la normalidad tras la avería que bloqueó la estación de A Coruña

La estación de San Cristóbal vivió ayer jueves una jornada de caos por un fallo eléctrico detectado a primera hora del día que impidió la salida y llegada de trenes, afectando a cientos de usuarios que se disponían a viajar, ir al trabajo, a clase o a casa. El Adif explicó que la terminal coruñesa se quedó sin suministro eléctrico, lo que afectó al funcionamiento del sistema de señalización y control de tráfico ferroviario, que se hace de forma automatizada. Sobre las ocho de la tarde, informó que la avería estaba “provisionalmente reparada” y que trabajarían en ella durante la noche para restablecer por completo el servicio. Este viernes, el servicio ha recuperado la total normalidad, según han indicado viajeros habituales de la estación de San Cristóbal.

En total, apunta Adif, resultaron afectados 38 trenes de Media Distancia —12 de ellos suprimidos parcialmente— a causa de los fuertes retrasos en las rotaciones de material, además de cinco trenes de Larga Distancia (dos suprimidos parcialmente) y dos trenes de Mercancías.

No fue hasta las 11.15 horas de ayer cuando salió el primer tren. Se habilitaron dos vías, una de entrada y otra de salida, para los usuarios que viajaban a Santiago, Ourense y Madrid. Para el resto, Renfe fletó autobuses que los llevaban a sus destinos, como Pontevedra y Vigo, o hasta Uxes, desde donde sí podían continuar en tren. Renfe explicó que se encontró con muchas dificultades para contratar autobuses y conductores porque había un crucero en A Coruña y excursiones contratadas, por lo que apenas había vehículos disponibles.

Viajeros afectados recibieron un mensaje de móvil de Renfe que decía: “Debido a avería de Fenosa, la estación de A Coruña no dispone de tensión eléctrica, sin previsión, busquen otros medios alternativos si lo desean. Disculpen las molestias”. Naturgy insistió en que “no hay avería en la red de distribución de Unión Fenosa Distribución ni en la alimentación de la estación”, por lo que es probable que el problema se encontrase en el propio sistema interno de la terminal. Algunos usuarios decidieron coger sus coches particulares para llegar a su destino, mientras el resto esperaban por una solución. Los que tenían la opción de teletrabajar, regresaron a sus casas.

Sin embargo, la incidencia se prolongó durante toda la jornada. Por la tarde, cuando ya no había autobuses que llevasen a los viajeros, funcionaban dos vías y se restableció el servicio “parcialmente”, según fuentes de Renfe, que informaron que se estaban registrando “muchas demoras”.

Se sucedían las quejas de los viajeros pues algunos llegaban a la estación de A Coruña sin ser conocedores del problema. Hubo personas que no pudieron acudir a su puesto de trabajo y también estudiantes que no fueron capaces de llegar a los exámenes que tenían programados.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, informó ayer, a preguntas de los medios, que se estaba analizando “cuál es el origen del problema eléctrico” que paralizó la estación. Insistió en que es algo “imprevisible” y pidió “disculpas” a los usuarios.

Esta vez el problema fue un fallo eléctrico, pero son constantes las incidencias con las que tienen que lidiar los pasajeros de tren. Este mismo miércoles, la avería de un tren entre A Coruña y Vigo obligó a numerosas personas a viajar de pie en otro. La plataforma Tren Media Distancia Galicia, que agrupa a los usuarios de estos servicios, ha denunciado que los problemas en estas líneas son continuos. El martes también hubo nuevos contratiempos, ya que se averió un Alvia de Vigo a Santiago y otro entre Ourense y A Coruña, cuyos viajeros estuvieron una hora esperando a la intemperie en la estación de la primera de esas ciudades.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta, Ethel Vázquez, remitió una carta al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, para trasladarle su malestar por las incidencias “ya habituales” en los trenes y denunciar la “lamentable falta de información” sobre la avería sufrida en A Coruña.

En la misiva, Vázquez indicó que el problema eléctrico está causando “graves molestias a un elevado número de usuarios diarios del transporte público ferroviario”. La conselleira de Movilidad aseguró que en los últimos meses se ha detectado “un número importante de incidencias” en los trenes en Galicia por lo que cree que es “urgente” dar una solución a esta situación.

“Es un desastre, siempre hay problemas con trenes”

“Es un desastre”, resume María Emilia Blanco, que todas las semanas coge varias veces el tren para desplazarse. Esta vez ha sido una de las afectadas por la avería eléctrica que paralizó la estación. “Tengo que ir a hacer un examen a Vigo y llego aquí y me encuentro que no hay trenes”, lamenta. La joven se desplazó de Ferrol a A Coruña en autobús, pero pudo continuar su viaje a Vigo. “Yo siempre uso el tren y jamás se cumple el horario, las plazas son insuficientes y se cae la web de los bonos”, protesta.

“En Santiago nos dijeron que no había electricidad”

Laura Vidal no pudo llegar por tren hasta su destino, A Coruña. Se subió en Pontevedra y les “pararon en Santiago”, donde les informaron “de que no había electricidad y que no encontraban solución”, según relata la joven. Esperaron en Santiago “durante media hora” hasta que les ofrecieron “ir en autobús hasta A Coruña”. Vidal estaba tranquila porque logró llegar, pero opina que es “un problema para la gente que necesita después volver a otra ciudad, a ver cómo lo arreglan”.

“Nos tuvimos que bajar en Uxes y no sabemos nada”

María Prada y su amiga Alba llegaron temprano a A Coruña procedentes de Ourense, pero no en tren. “Nos tuvimos que bajar en Uxes y allí estuvimos una hora y media hasta que nos trajeron en autobús”, explican junto a su amiga Ana Pérez. La cuestión ayer por la mañana era saber “cuándo” podrían regresar a Ourense, adonde tenían que volver. “Hemos decidido quedarnos en la estación para ver si podemos coger el siguiente tren que sale”, comentan sin perder la sonrisa.

“Nadie me dice a qué hora sale el tren”

El destino de Teresa Santiago era Ourense. La médico, tras 24 horas de guardia en A Coruña, estaba deseando llegar a su casa “para dormir”, pero se encontró con el caos de la estación de San Cristóbal sobre las once de la mañana. “Mis compañeros me lo dijeron, pero creí que era una broma. No me llegó notificación y nadie me dice a qué hora sale el tren”, apunta Teresa, a la que solo le quedaba “esperar” para poder llegar a casa “lo antes posible”.