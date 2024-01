A Coruña ha iniciado hoy el día sin trenes. Un fallo eléctrico en la estación de tren de A Coruña impide la salida y la llegada de trenes desde primera hora de la mañana de este jueves, según han confirmado a Europa Press fuentes de Renfe y de Adif. El administrador ferroviario ha informado de que la terminal coruñesa se encuentra sin suministro eléctrico, lo que afecta al funcionamiento del sistema de señalización y control de tráfico ferroviario, que se hace de forma automatizada.

Fuentes de Adif han señalado que, mientras no se restablezca el suministro, se están buscando alternativas para facilitar, con su propio personal y de forma "manual", las entradas y salidas de 'convoys'. Según han trasladado desde Renfe a los viajeros de los convoyes afectados, no hay "electricidad en el puesto de mando y la señalización de la vía no funciona".

Está interrumpida la circulación en el ámbito de A Coruña debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) 11 de enero de 2024

Viajeros afectados han recibido por sms un mensaje de Renfe que les informa de que "debido a avería de Fenosa, la estación de A Coruña no dispone de tensión eléctrica, sin previsión, busquen otros medios alternativos si lo desean. Disculpen las molestias".

Por su parte, Renfe también ha explicado que la ausencia de suministro eléctrico afecta a todos los trenes que tienen su origen y destino en A Coruña, aunque han matizado que siguen funcionando las conexiones del Eje Atlántico hasta Santiago.

Alrededor de las 10.30 horas se ha habilitado una de las vías pero solo para los pasajeros de la línea Santiago-Ourense-Madrid. Para el resto de usuarios, están llegando a la estación autobuses que les llevarán a sus destinos: Pontevedra y Vigo.

Adif ha informado de que ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera.

Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. — INFOAdif (@InfoAdif) 11 de enero de 2024

Mientras, fuentes de Naturgy han confirmado que no hay averías ni fallos en su red de distribución en esa zona, por lo que es probable que el problema se encuentre en el propio sistema interno de la terminal.

El tren a Ourense, que tendría que haber salido a las 07:45 horas, y el que tiene destino Vigo y debería haber partido a las 08:00 horas no han arrancado.

Viajeros han sido informados de que se desconoce "cuanto tiempo más" se va a demorar el retraso. Algunos afectados relatan que carecen de información oficial y que únicamente saben lo que les ha comentado una revisora.

Algunos han decidido bajarse del vehículo para intentar viajar por otros medios. Entre los afectados, además de trabajadores, hay estudiantes que están citados para exámenes.

Renfe ha explicado que está trabajando en la búsqueda de alternativas para transportar a los viajeros que tengan que llegar o salir desde A Coruña.

Estos problemas en el transporte ferroviario han llevado a muchos viajeros, que a primera hora se acumulaban en los andenes, a recurrir al bus como alternativa, lo que ha provocado que la estación de buses de A Coruña esté abarrotada.

A pie de andén, en la estación de trenes de A Coruña se escuchan hoy por megafonía avisos recurrentes que informan de que por problemas técnicos habrá retrasos en llegadas y salidas.

A medida que ha ido avanzando la mañana, hasta la terminal ferroviaria de A Coruña ha ido llegando personal de Renfe para informar a los afectados.

BICICORUÑA, FUERA DE SERVICIO

La de los trenes no es hoy la única incidencia que dificulta la movilidad de los coruñeses. El servicio municipal de bicicletas Bicicoruña ha quedado temporalmente fuera de servicio por una "caída de las líneas de comunicación con las estaciones", según ha informado en redes sociales.

De los puestos instalados en la ciudad no se pueden coger vehículos y así continuará "hasta que se restablezca el servicio".

⚠ ATENCIÓN ⚠



🚴 Informamos ás persoas usuarias de #BiciCoruña da caída das liñas de comunicación coas estacións. O sistema non funcionará ata que se restableza o servizo.



🙏 Trataremos de arranxalo o antes posible, desculpade as molestias. pic.twitter.com/aMclALIxb3 — bicicoruna (@bicicoruna_gal) 11 de enero de 2024

La causa de esta incidencia que hoy mantiene inutilizadas las estaciones de Bicicoruña repartidas por toda la ciudad de A Coruña está relacionada con la caída de la red 4G de R en toda Galicia.

