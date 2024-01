Un acusado de un delito de violación sobre una menor de edad y de otro de lesiones a la misma persona, ha alegado que la relación sexual fue consentida, mientras que la joven ha asegurado que el procesado “la violó”. Los hechos que enfrentan las versiones de denunciante y acusado se remontan al mes de agosto del año 2020, y ocurrieron en la zona de Dexo, en Oleiros.

Así lo han manifestado las partes en el juicio que se celebró ayer miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. “Yo me resistí, me puso allí de frente y me violó”, ha dicho la denunciante. Tras ello, añadió otros elementos descriptivos de la acción, como que “cuanto más lloraba, más se excitaba” (el acusado). “Fue un cerdo, un animal, me hizo daño”, ha apostilló ella.

La víctima relató que “no conocía de nada” al encausado pero que tenían una amiga en común, y explicó que subió con el procesado en su automóvil para que la llevara a casa.

Eso ocurrió, tal y como contó la víctima durante la vista, tras una fiesta. “Se fue a unas pistas del monte, abrió la puerta y me sacó a la fuerza por el brazo”, ha indicado sobre cómo ocurrieron los hechos.

Respecto a las secuelas, ha señalado, entre otras cuestiones, que tuvo que abandonar los estudios. “Me ingresaron en psiquiatría y no me da la cabeza, tengo mucha rabia dentro, no sé cómo afrontar esto, no doy para más”, relató. Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos tuvieron lugar en agosto de 2020 y los padres de la menor fueron los que presentaron denuncia en octubre de ese mismo año.

La Fiscalía solicita en su calificación nueve años de prisión para el acusado, así como la prohibición durante 16 años de cualquier tipo de comunicación con la denunciante y del acercamiento a menos de 500 metros.

Por el delito de lesiones pide una multa de 900 euros. También reclama el pago de una indemnización a la víctima de 10.000 euros por los daños morales causados. Por su parte, la defensa solicita la absolución.