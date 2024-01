El “espíritu de ciudad ” y el “carácter coruñés” que la impregna se convierten en los principales reclamos de A Coruña para la oferta turística de este 2024, que pondrá el foco sobre la cultural local. Así lo anunció este martes la alcaldesa Inés Rey en el adelanto de la presentación de la campaña con la que el Concello desembarcará en Fitur para poner en valor el potencial de la ciudad bajo el lema A Coruña, cultura de vivir. Así lo hizo en un evento que tuvo lugar en el centro madrileño La Casa Encendida, que reunió a decenas de coruñeses y coruñesas en la capital, representantes institucionales y agentes turísticos , culturales y económicos en un acto conducido por el presentador Rodrigo Vázquez.

Vecino coruñés el presentador y coruñés también el amplio repertorio de rostros conocidos de la cultura que desfilaron sobre el escenario para apoyar la campaña turística de este año. El humorista David Amor puso el toque cómico, la poeta Yolanda Castaño cautivó con su poesía y el cantante Xoel López hizo lo propio interpretando algunos de sus temas en directo para los asistentes. El evento contó, además, con la intervención del periodista local Nacho Carretero.

“Cultura de vivir. Así definimos la propuesta de A Coruña para este 2024, porque así somos en nuestra ciudad”, expuso la alcaldesa en el inicio de su discurso, en el que resaltó el “carácter único” de la ciudad, “que marca la diferencia”. “Somos una ciudad creativa, moderna y atlántica”, resumió Rey, que avanzó que este año habrá “un evento especial” para conmemorar los quince años de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad. “De orgullo los coruñeses vamos sobrados”, espetó.

“Somos cultura de vivir y somos cultura para ser vivida”, añadió la regidora. En ese sentido, destacó los museos científicos, eventos literarios como el Poetas (din)Versos o la “excepcional” agenda de festivales y conciertos que habrá este año en la ciudad, con conciertos como las de Bad Gyal, Los Tigres del Norte, Manolo García, Maná o Queens of the Stone Age. También destacó la calidad de festivales como el Morriña Fest, el Recorda Fest, Noites do Porto o “la joya de la corona” que es el Festival Noroeste Estrella Galicia. También hubo tiempo para poner en valor las muestras internacionales “de primerísima categoría” que organiza la Fundación Marta Ortega.

El evento sirvió para presentar en primicia el nuevo spot publicitario para la ciudad, en el que el Concello recurre a personalidades coruñesas reconocidas a nivel nacional para explicar en primera persona el carácter que distingue a la ciudad. En él, nombres como Xoel López, Carolina Iglesias, Luis Veira, Yolanda Castaño y Luis Piedrahita se convierten en embajadores de la ciudad para promocionar el turismo. “Gracias a ellos somos la ciudad de la cultura, la gran capital ilustrada de Galicia, la que mejor supo entender nuestra identidad para proyectarla con vocación universal”, explicó la regidora, que hizo referencia a “esas señoras que se juntan en Santa Margarita a tomar un café” o “esos veteranos que hacen ruta de vinos por la calle de la Torre”, para transmitir el aire que se respira en la ciudad.

La presentación reunió en la Casa Encendida a numerosos asistentes, que pudieron saborear la “revolución en la cocina” coruñesa con un cóctel para degustar elaboraciones de los chefs de Coruña Cocina: Gorka Rodríguez, Javier Freijeiro, Moncho Bargo, Antonio Amenedo. Álvaro Victoriano y Pablo Morales.

Con motivo del aniversario de la declaración de la Torre como Patrimonio de la Humanidad, los asistentes se llevaron una lámina numerada con la imagen de Viñetas desde o Atlántico del pasado año, elaborada por Manel Cráneo, con el sello oficial de la Torre por su XV aniversario.