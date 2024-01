“La expedición de la vacuna de la viruela es el hecho histórico coruñés más destacado”

José Manuel Fernández Caamaño comenzó a investigar sobre la historia local de A Coruña al terminar su vida laboral y lo hizo con las actas municipales desde su creación. Luego continuó con trabajos sobre las murallas de la ciudad, los capitanes generales de Galicia, los personajes de la Guerra de la Independencia en Galicia, las fuentes y lavaderos coruñeses y el comercio local. También escribió sobre los bomberos, la Guardia Municipal, las coruñesas ilustres y la historia de la plaza de María Pita, entre otras obras. Ahora publica Historia de A Coruña contada para escépticos. De los fenicios a nuestros días, en la que hace un recorrido por todo el devenir de la ciudad a lo largo del tiempo.

¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?

Había hablado con Manuel Arenas sobre un libro que recopilará toda la historia de A Coruña y, aunque ya tenía mucho material, seguí recopilando y al final la hice desde los tiempos de los fenicios a nuestros días, que es el título del libro. Está dividido en épocas históricas y en cada una se refleja lo acontecido en ella.

¿Por qué dice que es una historia contada para escépticos?

Mucha gente se cree que como A Coruña es una ciudad pequeña, poca historia puede tener, pero tiene mucha más de la que se piensa. Casi toda la documentación en la que se basa el libro procede de archivos históricos, así como de escritores que han investigado sobre estos temas. Pero siempre hay algún escéptico que dirá que no se lo cree. Hay que diferenciar la historia y la ficción o la leyenda, ya que son cosas completamente distintas,

¿A que cree que se debe que haya quien no cree que A Coruña tenga una historia amplia?

A la falta de lectura. He estudiado todos los privilegios reales que se conservan en el Archivo Municipal y son asombrosos. He leído los libros de actas municipales desde 1531 hasta 1985 y aparecen cosas asombrosas.

¿Cuáles destacaría entre ellas?

La gente no conoce que el puerto de A Coruña era el más importante del norte peninsular y uno de los más importantes de España. Que tenía dos astilleros en los que se fabricaron barcos para la flota española y que de aquí salieron los primeros correos marítimos que tuvo España con Inglaterra, los famosos correos de Plymouth. Hay muchísimas cosas que se desconocen, como que como el trienio liberal comienza porque A Coruña se levanta y Ferrol la secunda, de forma que el resto de Galicia se suma al liberalismo y las demás plazas de España se unen.

¿Qué acontecimiento histórico que se haya producido en la ciudad a lo largo de toda su historia diría que es el más destacado?

Yo me quedo con la partida de la expedición de Balmis para la difusión de la vacuna de la viruela. Es el más destacado porque es el primero a nivel mundial que acontece en esta ciudad y tiene muy poca relevancia. No fue la vacunación solo en Galicia o en unos puntos determinados, sino que fue a nivel internacional, ya que hay que tener en cuenta que fue toda Iberoamérica, el Pacífico, China y las colonias portuguesas en China. Hay incluso lugares que reconocen la llegada de la expedición y los beneficios que tuvo. Aquí en España es muy poco conocida salvo en ámbitos académicos. Es una pena que no se resalte más y que no sea conocida.

¿Cree que se enseña de forma adecuada la historia local en los colegios?

La historia local es lo primero que se debe enseñar en el colegio. Todos deberían saber lo que sucedió en el lugar donde residen y luego seguir con la historia de su región y la de España, que en su conjunto es algo impresionante. Pero desgraciadamente no conocemos nada o casi nada de la historia.

¿Está trabajando ya en algún nuevo proyecto?

En este momento estoy trabajando sobre la vida y obra de Eusebio da Guarda que también se presentaré a Manuel Arenas para ver si lo sacamos adelante. Es un personaje muy conocido, pero del que seguramente muy pocas personas conocen su vida. También se aborda su obra, que comprende el instituto y las escuelas que llevan su nombre, la iglesia castrense y el mercado de la plaza de Lugo. También trato los antecedentes familiares, como la llegada de su padre a la ciudad, y su mujer Modesta Goicouría, además de sus herederas, Luisa y Rosa, porque él murió en 1897 y las escuelas de Da Guarda se inauguraron al año siguiente. Y el mercado fue entregado en 1905 al Ayuntamiento y se inauguró en 1910 con la única heredera que quedaba viva.