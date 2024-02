Fallece César Bonilla, el “capitán” de la popular churrería y fábrica de patatas de A Coruña

El popular empresario César Bonilla, fundador de la popular churrería y de la marca de patatas de A Coruña, ha fallecido este viernes a los 91 años. Lo hace tras nueve decenios como “capitán” (como en la empresa gusta llamarlo) de un negocio que se ha convertido en todo en un éxito y en parte de la identidad de la ciudad.

“Con todo el pesar y el dolor, la familia Bonilla a la Vista comunica el fallecimiento de nuestro capitán, César Bonilla. Su incansable trabajo y dedicación hicieron posible que el nombre de Bonilla a la Vista suene hoy a lo largo y ancho del mundo, sin perder jamás sus raíces gallegas”, expresa la firma, que también agradece las “muestras de afecto recibidas”, y “el cariño de todos los que nos han acompañado desde hace más de 90 años”.

Bonilla a la Vista, hoy una institución entre las empresas coruñesas de alimentación, distribuye patatas por todo el mundo y sus churros son un clásico en los establecimientos que hay en la ciudad.

El "capitán" de la empresa protagonizó los grandes hitos de la compañía. En 1988 abre la fábrica Bonilla en el polígono de Sabón en Arteixo, y en las dos décadas siguientes la oferta se sirve en nuevas churrerías: en el centro comercial Cuatro Caminos, en calle Barcelona 43, calle Real 54, Juan Flórez 3 0, Ramón y Cajal 45 y ronda de Outeiro. Expansión internacional y premios y reconocimientos a la trayectoria empresarial jalonan la travesía de Bonilla, una institución de noventa años, los que ayer celebró el capitán César Bonilla en su churrería.

César Bonilla realizó una celebración pública en 2022 por sus 90 años. En ella hacía balance de su trayectoria. “Noventa años pasan muy rápido. Te crees que no llegan, pero no es una broma. Hay que seguir caminando por la vida, que siga echando años, que no pare, o si no los 90 se convierten en 00”, reflexionaba César Bonilla, entre nervioso y conmovido, rodeado de su familia más próxima, como su hijo Fernando, hoy al frente del negocio, y su nieto César.

De Ferrol a A Coruña

Este conocido empresario formaba parte de la tercera generación de una familia dedicada al ramo de la hostelería, cuyos "locales han sido elemento clave en la historia entrañable de la gastronomía coruñesa", recoge el libro Nuevas Biografías Coruñesas. Su padre, fundador del nombre, ingreso en la Marina de guerra a los 18 años. Cuando salía a tierra, muchas veces perdía la lancha que le volvía a bordo, teniendo que alquilar un bote, motivo por el que cuando al llegar al barco, le daban el "alto, quien va" y él contestaba "Bonilla a la Vista", nombre que dio a su primer negocio.

Sus primeros pasos fueron en Ferrol, donde nación César, primogénito de la familia, teniendo dos hermanas más, una de ellas con un negocio en Vigo. Su primera churrería estuvo ubicada en la calle del Orzán n´mero 138.