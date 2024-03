Los hosteleros afirman que prohibir el tabaco en las terrazas es “perseguir” a los fumadores

El plan del Gobierno central para ampliar a las terrazas de los locales de hostelería la prohibición de fumar provoca la oposición de los empresarios del sector en A Coruña, quienes consideran que les originará una pérdida de clientela. “Si antes bajabas a la terraza a tomarte un café y fumarte un pitillito, no lo vas a poder hacer y lo fumarás en la puerta de donde trabajes”, vaticina sobre esta medida Héctor Cañete, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña.

“Todos los hosteleros estamos en contra porque perjudica a todos”, afirma por su parte Luis Diz, presidente de la asociación Galicia de Noite y vicepresidente de España de noche, para quien con esta iniciativa se está “persiguiendo a un tipo de personas que son las que tienen el vicio de fumar y todo lo que sea quitarle el único espacio que tiene para hacerlo puede ayudar a perder clientes”.

Para Cañete, la prohibición de fumar en las terrazas “no es un debate que esté en la calle, es un debate ficticio”, a lo que añade que es “absurdo que no se pueda fumar sentado en una terraza y que pueda hacerse de pie al lado porque es la vía pública”, de forma que considera que “lo que se prohíbe es fumar mientras se consume”.

Diz piensa que en el sector hostelero “la cosa no está para tirar cohetes y si se van a poner más trabas, al final la gente lo que va a hacer es botellón en su casa, con el consiguiente ruido para los vecinos”. También apunta que fumar es un “vicio” y que no es capaz de evitarlo, por lo que si se prohíbe hacerlo en las terrazas “no es que salga de copas y diga que no fuma, sino que se quedará en su casa y hará la fiesta allí”.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería asegura además que llegó a un acuerdo con el Gobierno gallego para defender ante el Ministerio de Sanidad la propuesta de que “los locales puedan decidir de manera individual si permiten o prohíben fumar”. Este periódico intentó confirmar con la Consellería de Sanidade esa afirmación, pero fue imposible durante este viernes.

Diz manifiesta por su parte que cuando el colectivo que preside analizó esta cuestión con la Xunta le advirtieron de que no había otra opción que la prohibición. En su opinión, “es una decisión tomada a nivel clínico entre las comunidades y el ministerio” y añade que “desde la pandemia los médicos tienen un poder terrible en el tema sanitario”, mientras que los políticos “funcionan de acuerdo con las opiniones y hay más gente a favor de que se prohíba fumar”.

También señala el responsable de Galicia de Noite que cuando se prohibió la presencia de menores en las discotecas “pasaron a consumir alcohol en los botellones”, por lo que califica de “arbitrarias” este tipo de decisiones. “Si hay muchos países que están legalizando el consumo de marihuana es por algo”, advierte Diz, para quien “lo que hay que hacer es educar, no prohibir” y fomentar entre la ciudadanía que el tabaco perjudica a la salud. “Prohibir no es la solución”, concluye.

“La prohibición me daría igual, pero creo que al principio perderemos gente porque la gente está muy a gusto fumando un pitillo mientras se toma un café o una copa”, comenta Eduardo Pérez, camarero en un local con terraza de San Nicolás, quien sin embargo imagina que “a la larga se acabará acostumbrando”. Recuerda que cuando se prohibió fumar dentro de los locales “al principio se notó, pero ganamos gente que no era fumadora”. “Creo que no afecta tanto al ser al aire libre”, piensa sobre fumar en las terrazas, y expone que en el local en el que trabaja “a partir de mediodía o por la tarde la gente está fumando mientras se toma la consumición”.