Las multas del 092 restan puntos al carné de nuevo tras solventar el Concello un error informático

Las multas de la Policía Local que detraen puntos del carné de conducir ya se envían al completo tras subsanar el Concello un error informático que hizo que conductores sancionados no recibiesen su castigo. En una respuesta al PP, el Gobierno local informa que “las denuncias ya empezaron a notificarse ordinariamente y también mediante la notificación edictal en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”.

Cuando la Dirección General de Tráfico (DGT) publicó las denuncias recibidas por la Policía Local de A Coruña para la retirada de puntos en el carné de los infractores correspondientes a 2022, un total de 479, se detectó que había un fallo, pues el Concello había enviado un total de 1.015 sanciones, aunque los datos del 092 revelaban que los agentes habían impuesto más de 2.000.

El Concello alertó entonces que había un error informático que ya ha logrado solventar. “La DGT no especificó los detalles y códigos de las infracciones de los ficheros que se cargan en su web para la detracción de los puntos. Después de tener contacto con la central de la DGT en Madrid e indicar cuáles eran, se modificaron las equivalencias y se volvieron a enviar para la correcta detracción, enmendando los errores”, explica el Ayuntamiento, que reconoce que existe una “cadena de custodia de las denuncias y de control de grabación de los expedientes en la aplicación municipal de gestión”. La Policía Local pone las multas, las envía al Concello —tienen 15 días para hacerlo— y este le pasa el informe a la DGT, que es quien retira los puntos.

Fuentes del 092 aseguran que ya les han comunicado que se están enviando todas las sanciones sin problema y que “se retiran los puntos con normalidad”. Recuerdan, además, que las denuncias que más se repiten en la ciudad son “el exceso de velocidad, el uso del móvil al volante y los positivos en drogas y alcoholemia”. Saltarse un semáforo en rojo, viajar sin cinturón de seguridad o no llevar el casco son también algunas de las infracciones que conllevan retirada de puntos de carné.

Según la memoria de la Policía Local de 2022, los últimos datos que hay disponibles, los agentes tramitaron 723 denuncias por utilizar el móvil al volante, 280 por alcoholemias, 139 por positivo en drogas y 298 por no llevar el cinturón de seguridad o el casco. Se registraron, además, ocho multas por conducir sin mantener la atención, 97 por utilizar auriculares, 39 por conducir de modo temerario, 16 por no respetar los semáforos y 63 por no obedecer a las señales de un agente. Además, figuran 1.140 multas por excesos de velocidad, aunque estas no siempre quitan puntos.

Radares pedagógicos

El Concello todavía está pendiente de analizar los datos de los últimos meses registrados por los radares pedagógicos —sistemas que en una pantalla led muestran la velocidad a la que circula un coche— para decidir si activar los radares sancionadores colocados en varios puntos de la ciudad.

Hace unos días, la alcaldesa, Inés Rey, insistió en que el objetivo “no es multar para recaudar” sino intentar concienciar para que se reduzca la velocidad en algunos tramos de la ciudad. “Se generaban situaciones de falta de seguridad vial y dimos un plazo para ver si tomábamos conciencia”, señaló la regidora, que expuso que si los datos mejoran, los radares sancionadores permanecerán desactivados como hasta ahora. “Vamos a confiar en que hayan bajado”, apuntó.

Fue en enero cuando Rey lanzó el ultimátum ya que, según los datos de los radares pedagógicos, “cuatro de cada diez coches circulan por encima de la velocidad máxima”. En algunos casos, como en la zona de Juan Flórez junto al colegio Labaca, incluso se triplica. Así, de 2.670.173 vehículos que registraron los radares informativos, entre octubre y diciembre del año pasado, se detectaron un millón se infracciones.

Las siete cajas de radares sancionadores ya están instaladas, pero todavía no están operativas. Para estos, el Concello tiene dos cinamómetros que se pueden disponer en cualquiera de ellas. Se sitúan en avenida de Fisterra a la altura de Fontenova, Baños de Arteixo, dos en la tercera ronda, avenida de A Pasaxe, Salgado Torres y Alfonso Molina.

