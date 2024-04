“La poesía me busca a mí, es como una llamada, casi una vocación religiosa”

Pilar Adón conversará esta tarde (18.30 horas) sobre su obra con Xavier Seoane y Javier Pintor en el XIX Encontros con Escritores que se celebra en la UNED. Una oportunidad para conocer su proceso de escritura, su pasión por la naturaleza, que suele ser protagonista de sus obras y sus próximos proyectos.

A finales de 2022 visitaba A Coruña para presentar De bestias y aves. ¿Qué le ha traído este libro desde entonces?

Muchas cosas porque el libro sigue muy vivo, que es una cosa, entre otras muchas, que tengo que agradecerle al Premio Nacional de Narrativa. Hemos seguido con presentaciones y clubes de lectura. Además, se han hecho traducciones, que es algo maravilloso para que lo conozcan en otros países.

¿Qué le provoca ver su libro en otros idiomas?

Es una experiencia muy interesante. Yo soy traductora, pero estoy acostumbrada a traer al castellano obras de otros autores. Ahora tengo un panorama más amplio de lo que supone trabajar con traductores que de vez en cuando me consultan. También es muy interesante ver la acogida que hay por parte de lectores de otras lenguas. Va a estar en inglés ya, se publica en Estados Unidos en verano, y está también en alemán, albanés, rumano, polaco y portugués.

¿Guarda esos ejemplares como un tesoro?

Sí, y si tengo la posibilidad pido que me los dediquen. A mí me gusta tener los libros de otros autores subrayados con regla y escribo mis impresiones o voy haciendo anotaciones. Con mis libros traducidos, me gusta que los traductores o los editores me los dediquen, así pasa a ser más personal.

¿Qué le ha sorprendido de las interpretaciones de los lectores que han compartido con usted en los diferentes encuentros?

Sigue habiendo interpretaciones muy interesantes. Sí que noto que en las presentaciones y clubes de lectura suele venir más gente, así que encuentro todo tipo de interpretaciones relacionadas con la naturaleza, con qué le pasa al personaje y dónde se encuentra. Me gusta que el lector participe y aporte en la historia.

¿Le ha dado tiempo a seguir escribiendo durante todo este tiempo?

En cuanto termino una novela, empiezo la siguiente. Y ahí estoy, con calma, no me meto prisa, estoy escribiendo pero todavía trazando personajes y escenarios. Sí he escrito unos poemas y, sobre todo, cuentos.

¿Siempre regresa a la poesía?

Sí. Lo de la poesía es algo que me llama. Sé que suena un poco raro o puede parecer místico, pero no encuentro otra manera mejor de explicarlo. No es como la novela, que acabo una y empiezo otra de manera natural, espontánea y voluntaria. Yo lo busco. Pero la poesía me busca a mí, una especie de llamada, casi como una de vocación religiosa.

¿Cómo es el proceso con los cuentos?

Muchas veces es también una necesidad, pero la prosa, como te digo, la busco yo. El cuento es la necesidad de contar algo con otra estructura y sabiendo que va a ser una distancia más breve y más asumible. La necesidad de escribir siempre está ahí. He aprendido a escribir en los trenes y tomar anotaciones. Esa pulsión de contar y de volver a situar a personajes en espacios aislados y rodeados de naturaleza es algo que sigue ahí y si no lo puedo desarrollar de una forma extensa en la novela, la llamada la obedezco con textos cortos. Me entrego al relato y cuando se acaba la idea, se acaba el relato.