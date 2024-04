Una moto invade el carril bici de los Cantones

Hemos podido ver, en el carril bici de los Cantones, una motocicleta de gran cilindrada aprovechando el espacio para sortear un atasco en la calzada convencional: entró en la vía hasta que halló un hueco entre los coches y se coló, beneficiado por el atajo. Para aclarar a lectores despistados, el carril bici es para vehículos no motorizados, y no vale con tener dos ruedas para invadirlo a placer con motocicletas, girocares o carros tirados por caballos; acaso podríamos discutir los velocípedos. Y hablando de patas y no de ruedas, emplazamos a los conductores a comportarse como bípedos, y no como cuadrúpedos, y respetar las normas de circulación que nos permiten llegar seguros a casa.