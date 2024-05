A cidade centra a homenaxe á coruñesa Luísa Villalta, cunha exposición en María Pita e varios concertos

A Coruña será o escenario central das celebracións con motivo do Día das Letras Galegas 2024. A escritora coruñesa Luísa Villalta (A Coruña, 1957-2004) é a figura homenaxeada este ano, coincidindo co 20 aniversario do seu falecemento. A alcaldesa da cidade, Inés Rey, avanzou onte que as celebracións institucionais de Galicia pola celebración terán a súa sede na Coruña.

O Día das Letras, o venres da próxima semana, abrirase ás 10.30 horas ao público unha exposición sobre Luísa Villalta, organizada polo Concello da Coruña e a Xunta de Galicia. Trátase dunha mostra itinerante que pasará polas principais cidades da comunidade, pero que iniciará o seu percorrido na sala de exposicións do Palacio Municipal de María Pita. Logo da apertura da exposición, levarase a cabo un acto institucional na praza de María Pita, que contará coa presenza da familia da escritora finada e que rematará cunha actuación musical.

Ademais, logo dos actos, a Real Academia Galega desenvolverá un plenario no Teatro Rosalía de Castro. As actividades con motivo das letras comezarán este venres ás 21.00 horas, co concerto de Familia Caamagno no Centro Sociocultural Ágora. A entrada será de balde con invitación.

Ademais, o 16 de maio haberá unha dobre cita musical. Ás 20.00 horas, a Banda Municipal de Música ofertará un concerto especial no Centro Sociocultural Ágora; e ás 20.30 horas no Teatro Colón, o Consello da Cultura Galega estreará a peza Concerto para un home só, unha obra orixinal creada polo compositor Federico Mosquera con texto de Luísa Villalta. Ademais, durante todo o mes de maio faranse agasallos aos nenos e nenas, co obxectivo de divulgar a figura de Luísa Villalta e a lingua galega entre os máis pequenos. Tamén se repartirá o libro A nosa estrela, de Susana Villalta, irmá da poeta, que relata neste conto ilustrado como era a vida de Luísa cando era pequena. A isto se suma o libro Tinta do mar, pequena biografía da poeta.

Edición da obra póstuma

Rey tamén avanzou a publicación dunha edición especial da obra En concreto (2004) de Luísa Villalta, póstuma da escritora e que fora presentada o 8 de agosto de 2004 na Feira do Libro da Coruña. A alcaldesa anunciou que o Concello publicará, xunto con Xerais, unha reedición do poemario, con fotografías de Xurxo Lobato e textos de Estíbaliz Espinosa.

“Esta é outra maneira de facer cidade coa que esperamos achegar unha oportunidade única para que o público lea e sinta á poeta da Cidade Alta”, sinalou Inés Rey. A alcaldesa reivindicou a fonda pegada na traxectoria artística de Luísa Villalta, muller comprometida politicamente e cun marcado activismo en prol da cultura e da lingua.