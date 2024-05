Viñetas arranca desde las aulas

El festival Viñetas desde o Atlántico es una de las citas culturales más consolidadas de la ciudad, pero esta edición se ha propuesto ensanchar todavía más sus marcos y meterse de lleno en las aulas, terreno de nuevos creadores, pero también de nuevos lectores. La cita, que se celebrará en verano, arrancó su programación ayer en la Escuela Pablo Picasso de A Coruña de la mano de Inés Vázquez, autora del cómic Aldara: a lenda do cervo branco, que ilustró a los jóvenes artistas sobre las peculiaridades de un género al que ella misma llegó por casualidad, tal y como relató.

“No era un medio con el que estuviese familiarizada. Leía de vez en cuando la revista Golfiño, alguna historieta, pero poco más. Dibujaba, pero no era un medio que me llamase la atención”, confiesa la autora. Un buen día, relató, mientras ilustraba una novela de Sherlock Holmes, cayó en la cuenta de que lo que hacía se parecía más a la narrativa del cine, otro de sus grandes intereses, que a una ilustración al uso. Y las escenas, de pronto, se convirtieron en viñetas. “De esos experimentos me salió una página de cómic. Me di cuenta de que el cine y la novela gráfica no estaban tan alejados”, contó la autora a los alumnos. Así nació también Aldara, de Demo Editorial, su primera obra, galardonada con el Premio Follas Novas del Libro Galego en el año 2022.

Vázquez, además de explicar su propio camino profesional, que comenzó con un año en comunicación audiovisual del que no salió del todo convencida, lo que la llevó a matricularse en una escuela de artes especializada; ofreció a los alumnos su visión de las narrativas del género, de sus lenguajes y de sus procesos. “Sirve también para desmitificar un poco el mundo del cómic” —comentó, mientras mostraba la diapositiva de un original—. “Si se miran los originales, se ve que los profesionales también dibujan algo mal a veces, y luego tienen que corregirlo”, comentó. “Necesitamos festivales como Viñetas, para promocionar este género y que llegue a más gente”, concluyó.

La autora estuvo acompañada por el nuevo director de Viñetas desde o Atlántico, Manel Cráneo, formado en la propia escuela Pablo Picasso y que habló como artista consolidado en el género, pero también como quien fue usuario de sus aulas y pupitres. “Tenemos la intención de involucrar a las nuevas generaciones. Yo también estuve sentado donde estáis vosotros. Creemos que Viñetas también puede ser una plataforma para que os lancéis a vuestros primeros contactos con el mundo profesional”, animó Cráneo, dirigiéndose a los alumnos, que escuchaban atentamente.

El concejal de Cultura de A Coruña, Gonzalo Castro, refrendó la intención del Concello de tejer “sinergias, cooperación e intercambio de ideas” entre el sector artístico y la escuela de artes, con el objetivo de acercar el festival a los jóvenes, pero también de proporcionarles a estos sus primeros contactos con un ámbito al que quizás, como Inés Vázquez, acaben enfocándose.