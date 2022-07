Los apuros del campeón

El Liceo formalizó ayer su inscripción en la OK Liga masculina, la OK Liga femenina y la OK Bronce. Esto no es noticia. O no debería de serlo. Pero sí que lo hizo con muchos apuros y fuera de plazo, que había terminado el pasado viernes, y con una prórroga concedida por la Federación Española de Patinaje para que cumpliera con todos los requisitos necesarios para apuntar a los equipos en las competiciones nacionales. El club verdiblanco tenía problemas con uno de esos trámites, el de no tener deudas contraídas con el ente federativo, al que todavía le debía parte del canon de la Copa del Rey celebrada en 2021. Las negociaciones se prolongaron hasta la noche del lunes —el plazo finalizaba ayer martes a las 12.00 horas— y la forma de pago y los avales finalmente llegaron a tiempo. La liga casi se queda sin campeón antes de empezar. Pero finalmente estará en la parrilla de salida de la próxima competición doméstica igual que el equipo femenino. El que se confirma que no saldrá es el filial en la OK Plata. Era un secreto a voces. De hecho la mayoría de sus jugadores ya habían buscado una alternativa —Mati Bridge sube al primer equipo, Nanu Castro se va al Juventude de Viana, Aldo Mejía al Vendrell y Rubén Martín al Manlleu—. El Cerdanyola ocupará su puesto y la cantera tendrá su sitio en la OK Bronce, aunque también ha habido una cascada de salidas entre los más jóvenes en las últimas semanas.

La octava liga del Liceo: con todos ustedes, el campeón Al éxito deportivo de los verdiblancos, que en dos temporadas han levantado tres títulos —la Copa del Rey en el curso 2020-21 y la Supercopa de España y la liga en el 2021-22— no han ido acompañados de mayores ingresos para el saneamiento de las cuentas del club en uno de sus momentos más delicados. Todo lo contrario. Cuando parecía que la nueva directiva había conseguido reconducir la grave situación que se encontró cuando aterrizó en 2018, llegó la pandemia, que hizo mucho daño porque se cayeron algunos patrocinadores privados, como Vueling, y otros con lo que se contaban llegaron tarde y con las partidas reducidas, a lo que hay añadir el fallecimiento a finales de 2021 del que era su principal benefactor, Vicente Torres. Las subvenciones públicas, por otra parte, se ingresan siempre a año vencido. “Y uno tiene hambre cuando tiene hambre. Si espera cuatro meses para comer, está muerto”, dicen fuentes del club, que se muestran agradecidas a los que mantuvieron su apoyo. “Más no pueden hacer”. 28 En estas circunstancias, mantener el año pasado a tres equipos en competición nacional se hizo inasumible, con el presupuesto, solo para los viajes quincenales a Cataluña (multiplicados por tres), completamente disparado. Se intentó reducir el gasto evitando vuelos y noches en hotel, pero entonces surgió la polémica del maltrato al equipo femenino, obligado a desplazarse en furgoneta en un par de ocasiones hasta Cataluña. Los únicos ingresos procedían del equipo de la OK Liga masculina, que tenía que sostener a sus compañeros de club, pero hasta los propios jugadores verdiblancos también se vieron salpicados por estos problemas de liquidez, con todavía varias nóminas adeudadas una vez finalizada la temporada —sin que esto afectara a su rendimiento deportivo como se pudo comprobar con el título de la liga—. “Desigualdad sí, discriminación no” Para el próximo curso, que en menos de quince días echará a rodar con el inicio de la pretemporada previsto para el 1 de agosto, habrá reconstrucción tanto a nivel deportivo —de la plantilla que se proclamó campeona de liga solo siguen siete de los diez efectivos— como económico. El objetivo es apretarse el cinturón, ponerse al día con los pagos y poder asumir el próximo mercado reforzado tanto económicamente como en su imagen, ya que en este le ha costado mantener el pulso ya no solo de los trasatlánticos portugueses y el Barça. Economía de guerra, dicen. También se estudia una especie de separación, a nivel estructural, entre el masculino y el femenino y que cada uno se mantenga con los ingresos que directamente genere. Optimismo Para empezar a mirar al futuro con aire optimista está el éxito de la campaña de abonados. Hubo una buena respuesta por parte de los aficionados y según el club, los números son buenos. Todavía está activa, por precios completamente asequibles: 40 euros para todo el año el abono individual; 80 euros el familiar (hasta cuatro personas) y 150 euros el socio protector (seis personas sin necesidad de relación familiar). Y todavía faltan los abonados del Deportivo que, por solo cinco euros más, también se hagan socios del Liceo. Como se esperan también que el tirón de la liga llame la atención de algún patrocinador privado. No es el momento de dejar solo al club más laureado de Galicia. Para celebrar los títulos todo el mundo arrimó el hombro. #EngánchateÓLiceo | Novos prezos para sumarse ó #DeportivoLiceo 22/23.



Súmate á defensa do título!



Ligazón de @Cluber_App: https://t.co/9qIemUJtBT



TODA A INFORMACIÓN: https://t.co/H2pfscL6GD pic.twitter.com/INHSBZPcef — Hockey Club Liceo (@HockeyClubLiceo) 9 de julio de 2022