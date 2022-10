Pol Manrubia: “Voy a dejarme la piel por el Liceo”

Pol Manrubia (Bigues i Riells, 2000) siempre supo que algún día iba a vestir la camiseta del Liceo. No podía adivinar cuándo ni cómo, menos que sería teniendo contrato en vigor con el Benfica y que llegaría como cedido ya iniciada la temporada, pero el destino de A Coruña aparecía con frecuencia en su horizonte. “Siempre hemos estado en contacto, sobre todo con Juan Copa”, reconoce. Pero no fue hasta hace unos días cuando todos los astros se alinearon. Con los verdiblancos en plena reconstrucción. Y él, con seis jugadores extranjeros por delante en el conjunto luso, quedándose fuera de las convocatorias. “Creí que era el mejor momento y el mejor lugar para venir a seguir creciendo”, dice. También tenía el aval del que considera su hermano mayor, el coruñés y benfiquista Edu Lamas. “Me apoyó y me dijo que era una gran oportunidad, pero también que si me venía a A Coruña ya no me iba a querer marchar nunca más”, bromea y hace toda una declaración de intenciones: “Vengo a ganar cada partido que juegue con esta camiseta. Tengo mucha ambición de crecer y de darle muchas alegrías al Liceo, que es donde estoy ahora y por quien voy a dejarme la piel”.

