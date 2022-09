Timón y motor a 200 por hora

Juan Copa y David Torres han recorrido juntos gran parte de sus caminos como entrenador y jugador de hockey sobre patines. “Y los dos hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí”, apunta el técnico. Ambos son coruñeses y crecieron en el Cerceda para después consagrarse en el Liceo, donde ya forman parte de su historia. Y ahora celebran, también juntos, un dulce bicentenario. El de Copa, de partidos al frente del equipo, una cifra que solo han sobrepasado otras dos instituciones: Andrés Caramés y Carlos Gil. Y el de Torres, de goles marcados con la camiseta verdiblanca, una cifra redonda que, a su vez, le sirve para entrar en el top diez de máximos goleadores. El timón y el motor de la nave liceísta navegan a 200 por hora.

“Dava y yo hemos ido de la mano. Aunque yo ya había estado en la base del Liceo, cuando montamos el proyecto del Cerceda hicimos un gran trabajo para llegar al primer equipo del Liceo”, recuerda Copa, que en su caso pasa ya de los 200 porque lleva 198 desde que oficialmente se sentó en el banquillo verdiblanco en el inicio de la temporada 2016-17, pero suma nueve más del final de la 2005-06, cuando sustituyó a Paco González para los últimos partidos de liga, por lo que en total son 207. “Era impensable cuando entré llegar a esta cifra y a los títulos que hemos conseguido. Tengo que dar las gracias a todos los que me han acompañado en el camino, staff y jugadores”, reconoce. “Vamos a intentar que crezca el número porque eso va a indicar que las cosas nos van bien”, añade.

“Ver estas cifras significa que te vas haciendo mayor”, bromea el capitán, “pero es un orgullo enorme haber marcado 200 goles con el Liceo porque también significa que llevo muchos años en el que es para mí el mejor equipo del mundo”. Para Torres, Copa tiene parte de la culpa de todo lo que le está pasando: goles, títulos y selección. “Tengo la suerte de trabajar con él día a día y gracias a ello mejorar continuamente”, indica. “Ojalá que podamos seguir otro tanto. Estamos en un buen momento, pero a la vez es cuando más tienes que trabajar y cuando más fácil puedes confundirte. La humildad en el trabajo la tenemos muy metida dentro de nosotros. Da igual que sean 200 ó 20 que el trabajo va a ser el máximo. Con este timón no tienes tampoco mucha opción a relajarte, el motor no puede bajar las revoluciones”.

“Él es el capitán y tiene esa mentalidad tan del Liceo, que significa el tirar, el no dar una bola por perdida, luchar hasta el final aunque las cosas no vayan bien, siempre insistiendo”, dice el maestro sobre su alumno. “Estoy muy contento por él. Pero también esto tiene que ser un ejemplo, yo a nivel de entrenador y él de jugador, para la gente de A Coruña. Que se vea que si trabajas mucho puedes llegar hasta aquí, que si te pones una meta, lo puedes conseguir”, advierte. “Llegará un día que tengamos que tener un relevo. De momento, todavía no”, bromea.

‘Top’ diez de goleadores

Con 200 goles, David Torres asciende a la décima posición entre los goleadores de todos los tiempos del Liceo. En realidad, ya lo había conseguido con 199, porque con 198 empataban en esa décima posición tanto Toni Pérez como Martín Payero. El coruñés ya les ha superado y ahora el siguiente en la lista, encabezada por un trío muy destacado —Daniel Martinazzo (661), Jordi Bargalló (515) y Josep Lamas (510)—, es Pablo Álvarez, que se fue al Barcelona cuando llevaba 229. “Para mí siempre ha sido un referente, el delantero por excelencia”, dice Torres sobre el argentino. “Cuando él llega a A Coruña yo tengo como unos 10 años y venía con las botas blancas, era el tío más rápido que habíamos visto nunca... como niño coruñés yo siempre me fijé en él”. El capitán define como “escalofriante” ver ahora su nombre debajo del suyo. “Pero todos los nombres de esa lista son espectaculares. Es muy bonito estar ahí”, concluye.

Podio de entrenadores

Si el jugador se gana su puesto entre los grandes de la historia, no menos el entrenador, ya en el podio de los técnicos más longevos del club. La primera posición —igual que en los goleadores con los 661 tantos de Martinazzo— está inalcanzable porque Carlos Gil dirigió 812 partidos en 20 temporadas, repartidas en cuatro etapas. Con ocho cursos y 296 encuentros figura el desaparecido Andrés Caramés, el arquitecto de los grandes éxitos verdiblancos en los años 80 y principios de los 90. A él se acerca Copa en porcentaje de victorias. El del asturiano fue del 76% (225 de los 296) mientras que el del local es del 73,4% (152) y el Carlos Gil baja al 59,7% (425). Por detrás de los 207 del coruñés están los 138 de José Querido (con 55% de triunfos), los 128 de José Manuel Campos (71,8%) y los 74 de Willy Duarte (71,6%). No ha tenido muchos más entrenadores el Liceo en la máxima categoría, además de Pedro Gallén y Paco González, que no duraron ni una temporada entera.