El Liceo, pendiente de la continuidad de su equipo femenino

La continuidad del equipo femenino del Liceo pende de un hilo. “Si la Inspección de Trabajo determina que se trata de un equipo profesional, que nosotros creemos que es amateur, sería inviable”, indicó la directiva durante la asamblea de socios del pasado lunes y ratifican fuentes del club, que también afirman que en ese caso la única salida posible sería vender la plaza en la OK Liga Iberdrola y dar por finalizados dos años de éxitos en las pistas, una solución también a expensas del proceso electoral en el que está inmerso el club. La directiva se presentará a la reelección, pero aún no se conoce si tendrá alguna oposición con planes diferentes. El proyecto del femenino fue uno de los pilares estrella de la actual junta directiva cuando en 2019 se hizo cargo del club. El equipo penaba por aquel entonces por una OK Liga que terminó con solo 2 puntos y el consecuente descenso. Cuatro años después la situación deportiva ha dado un vuelco no solo por el regreso de las verdiblancas a la máxima categoría, sino porque se han asentado en la elite de la competición nacional y ya están en cuartos de final de la Champions.

El pasado mes de enero el equipo femenino pasó por una inspección de Trabajo relacionada con la denuncia interpuesta por Katy Guscin, exportera verdiblanca, por discriminación, impagos y por no estar dada de alta en la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó la primera causa, pero el Juzgado de lo Social número 5 de A Coruña sí reconoció lo segundo y esto desencadenó en una inspección por la que la institución verdiblanca ha tenido que presentar numerosa documentación, entre ella aquella que acredite la situación contractual de las jugadoras y el cuerpo técnico para determinar su tipo de relación laboral. “Nosotros expusimos que el dinero que perciben es en concepto de dietas. Es una situación que se repite en todo el deporte amateur. Profesionales hay muy pocos”, exponen desde el club, que atraviesa un momento delicado económicamente y por ello acumula denuncias por impago en los juzgados. El Superior niega discriminación del Liceo a su equipo femenino El Liceo vivió un cisma la temporada pasada cuando tras la primera jornada de su regreso a la élite, el entrenador Carlos Loureiro decidió dimitir por la desigualdad entre el masculino y el femenino, sobre todo a la hora de afrontar los desplazamientos a Cataluña, unos en avión, ellas en furgoneta. Esto no solo tuvo consecuencias judiciales, sino que llevó una situación de malestar que provocó una fractura que llegó incluso a la directiva, con opiniones divididas sobre el rumbo que se debía tomar con el equipo femenino para la presente temporada. En verano, finalmente, se decidió prescindir de la plaza del filial en la OK Plata masculina ante la imposibilidad de asumir el elevado coste de los viajes, pero mantener la de la OK Liga Iberdrola. “Desigualdad sí, discriminación no” Pese a esto, masculino y femenino prácticamente caminan por separado. Mientras el año pasado compartían infraestructuras, este el femenino actúa como un ente independiente, en paralelo y en solitario. Ante esta situación, un grupo de personas relacionadas con el hockey, algunas que trabajaron en su momento para el club, propusieron hace unos meses un traspaso de poderes para hacerse cargo de la dirección del equipo. El acuerdo no fue posible por estar ya la temporada en curso, pero no descartan retomar el proyecto para el próximo, sobre todo si finalmente el Liceo da un paso atrás y vende la plaza. “No queremos que todo el trabajo y sacrificio hechos hasta aquí caigan en saco roto”, dicen. Visita del Igualada al Palacio a las 16.00 horas El Liceo cierra su particular maratón de tres partidos en siete días con la visita al Palacio de los Deportes de Riazor del Igualada (16.00 horas). El conjunto verdiblanco se clasificó hace una semana, en el mismo escenario, para los cuartos de final de la Liga Europea gracias a su victoria por 7-2 sobre el Noisy le Grand y el miércoles visitó al Telecable en Gijón, donde perdió por 4-2. Esa derrota le volvió a alejar de su objetivo de clasificarse para el play off por el título, del que le separan ahora nueve puntos. Por lo que se convierte en fundamental el triunfo frente a un conjunto catalán que ha ido de más a menos y que ocupa la penúltima plaza de la categoría con 12 puntos. Su última victoria, de hecho, fue hace seis jornadas, desde cuando encadena cinco derrotas seguidas. Tampoco se pueden confiar las coruñesas porque en la primera vuelta cayeron por 3-2 en Les Comes, donde decidió un gol de falta directa de Carolina Herrera a seis minutos para el final. Blanca Angrill y Aida Mas, sin embargo, son sus principales referencias ofensivas con 12 y 10 tantos respectivamente en lo que va de campeonato liguero.