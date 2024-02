Los números de la remontada del Liceo

Finalista de la Supercopa de España, pero eliminado de la competición europea y sin disputar la Copa del Rey por primera vez en 18 años, no está siendo la mejor temporada del Liceo, acostumbrado a la excelencia. Pero hay brotes verdiblancos para la esperanza en un buen final de curso. Para empezar, porque por primera vez en el curso ha logrado cuatro victorias de forma consecutiva y ya es tercero a tres puntos del Noia, segundo, tras el empate (2-2) de ayer entre este y el Voltregá —a la espera del Barça-Calafell—. Pero también los números son claros si se comparan los seis primeros partidos del curso con los mismos seis encuentros de la segunda vuelta: 9 puntos por 14; tres derrotas por ninguna; una victoria más; tres goles a favor más y, sobre todo, siete menos en contra. Aunque el examen definitivo llegará en el exigente tramo final (Barça, Reus, Voltregá, Alcoi y Noia) en el que en la primera vuelta solo logró 3 puntos de los 15 posibles.

El conjunto dirigido por Juan Copa abrió la temporada disputándole de tú a tú la Supercopa de España al Barça. Y si bien los coruñeses ganaron el primer partido por 6-1 al Igualada, pronto empezaron a sufrir, sobre todo fuera de casa. La primera derrota, 3-2 en Calafell. Después se repusieron ante el recién ascendido Rivas (8-2) pero salieron mal parados de dos jornadas seguidas en Cataluña, primero en Sant Just (7-3) y después en Mataró (5-3). Había que escarbar mucho para encontrar un precedente en el que el Liceo tuviera más derrotas que triunfos en la clasificación, un balance que después igualó al imponerse al Caldes en el Palacio de Riazor (4-2).

En total, tres victorias y tres derrotas, 9 puntos de 18 posibles con 26 goles a favor y 20 en contra. Si cogemos ahora estos mismos seis partidos del inicio de la segunda vuelta, los números se han dado la vuelta. Cuatro victorias, las cuatro de forma seguida ante Rivas (0-6), Sant Just (6-2), Mataró (4-0) y Caldes (2-4); y dos empates frente a Igualada (5-5) y Calafell (4-4). Es decir, todavía no ha perdido. 14 puntos de 18 en juego. El segundo mejor, por detrás del Barça, en este tramo. Subieron también los goles a favor, 29, pero sobre todo bajaron los que recibió hasta 13, un golaveraje de +16 cuando el de la primera vuelta había sido de +6. Quedan dos encuentros, Lleida este sábado en el Palacio y después la visita a Girona, para confirmar la tendencia antes del parón y el inicio de la recta final en la que tiene que asegurar el play off, con el que ya tiene un margen de 7 puntos.