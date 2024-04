Viki Caretta: “En casa somos favoritas”

Los equipos de hockey sobre patines se construyen desde la portería. Y el HC Coruña tiene en Viki Caretta a una de las mejores de la liga en el puesto bajo palos y su compañera Ariadna Escalas, como acaba de demostrar en la Copa de la Reina, no se queda atrás convertida en un muro difícil de batir. Entre una y otra, las redes están bien defendidas. Y así será este fin de semana en la Final a Cuatro de la Champions femenina. Juegue quien juegue. “Siempre decimos que somos un equipo dentro del equipo”, dice Caretta, “en los partidos estamos juntas en la portería aunque una sea desde dentro y otra desde fuera”. La internacional italiana, recuperándose de un accidente doméstico, apura sus opciones de jugar el sábado las semifinales contra el Fraga. “Queremos ser campeonas. Y en casa somos favoritas”, valora y reconoce que si tiene que señalar a un candidato a levantar el título sería el Palau. Cree que las suyas por lo menos pueden llegar a la final. Y a partir de ahí... soñar con algo más.

El Palacio de los Deportes de Riazor tiene que ser un factor diferencial. “En competiciones de este estilo, los detalles marcan la diferencia”, comenta. “Si no estás acostumbrada al parqué, lo notas muchísimo: la bola no bota tanto, no te la encuentras tan rápido...”, enumera y recuerda cuando le tocó ser visitante en A Coruña en la Copa de la Reina de hace tres años, que vino a disputar con el Voltregá. “Las demás no se sienten tan cómodas como nosotras y por eso creo que el club se decidió a pedir la organización”, indica. Aunque precisamente tendrán delante un equipo con una jugadora como María Sanjurjo, más que adaptada a las condiciones locales, y otra como la argentina Adriana Soto que también estuvo un año en A Coruña. “Ellas solo son el 20% del equipo, falta un 80%”, dice.

Las coruñesas ganaron en su enfrentamiento previo, hace tan solo tres semanas. “Pero no se va a parecer en nada el partido. Es un error pensar que porque ganamos en liga vamos a ganar la semifinal o que no vamos a tener que sufrir”, advierte. Que sea precavida, no le resta ambición: “Nuestro objetivo es ganar la Champions. A cada competición hay que ir con esa ilusión. Si no, no tiene sentido”. Sin mirar a las demás. “Palau probablemente sea favorito, pero yo confío mucho en nosotras”, asegura y reconoce que se hicieron fuertes frente a la adversidad de lo que les tocó vivir. “La gente no es consciente de lo mal que lo pasamos el año pasado. Pero eso nos unió. Más allá de ser compañeras somos amigas. Y todas decidimos seguir aquí porque no queríamos que lo que habíamos construido muriera así”, expone.

8-0 | Goleada para la historia del HC Coruña, clasificado para la final a cuatro europea / Casteleiro / RollerAgencia

Ahora tienen la oportunidad de reivindicarse. Aunque en su caso puede que no le toque jugar porque el accidente llegó en el peor momento posible. “Para lo que pudo haber sido...”, reflexiona, “al final es poco”. Un susto con un corte profundo en una pierna. “Los médicos me dicen que me voy a recuperar bien... pero no saben si a tiempo. Es una putada, pero es lo que hay”, se resigna. Escalas ya le sustituyó en la Copa. “Lo hizo muy bien, no tenía ninguna de que lo podía hacer así”, afirma. Pero le gustaría que este sábado le tocara a ella ser la protagonista: “Somos deportistas y uno siempre quiere dar lo mejor que tiene y aportar al equipo. Quiero jugar y voy a hacer todo lo posible por ello. Pero el equipo está por encima de uno mismo y si una persona no está en su mejor condición, hay que dar un paso atrás, confiar en las compañeras y ayudar de otra manera”.

Cambio en los horarios, con el partido de las coruñesas el sábado a las 19.30 horas

La World Skate Europe (WSE) anunció ayer un cambio en el calendario de partidos de la Final a Cuatro de la Champions femenina que se disputará este fin de semana en A Coruña. Estaba previsto que el conjunto local abriera la competición en el Palacio de los Deportes de Riazor, pero finalmente será la semifinal que enfrenta al Palau y al Vila-sana la que dará el pistoletazo de salida a partir de las 17.00 horas del sábado. A continuación, a las 19.30 horas, será el partido entre el anfitrión, el HC Coruña, y el Fraga. Los dos ganadores se medirán en la final el domingo a las 12.00 horas.

También salieron a la venta los abonos para la cita. El completo para los socios es de 10 y 15 euros (menores y mayores de edad), de 10 y 20 para el público en general. Acceder a las semifinales cuesta 6 y 12 euros y 8 y 15 respectivamente. Y el precio para la final es de 5 y 8 por un lado y 7 y 10 por otro. Los equipos llegarán a la ciudad a lo largo del viernes y serán recibidos en el Concello, además de llevarse a cabo una presentación con los entrenadores y capitanas de los cuatro contendientes. Una final al completo española a la que dará lustro un escenario histórico.

Suscríbete para seguir leyendo