La doble A de la sociedad del gol

Son la doble A. Alba y Anna. Garrote y Bulló. Una asturiana de 24 años y otra catalana de 22. Las dos forman la sociedad del gol de un HC Coruña que a partir de las 16.00 horas y en el Palacio de los Deportes de Riazor busca hacer historia. Porque en su primer año de vida, el conjunto dirigido por Stanis García puede meterse en la final a cuatro de la Liga Europea. Le separan los 50 minutos del partido de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final que le enfrenta al Stuart Massamá portugués. En la ida, las coruñesas ganaron por 0-2, precisamente con un tanto de Alba y otro de Anna. Una doble A letal: 13 goles en la OK Liga Iberdrola y 5 en Europa para la primera. 15 en la competición doméstica y uno en la continental para la segunda. Dos de los puntales para un equipo que se juega mucho en este mes de abril.

Ambas están con muchas ganas del partido de esta tarde. En general, de un mes intenso de competición. Porque vienen de jugar el miércoles en Las Rozas en liga —derrota por 2-1—, saltan hoy al Palacio de los Deportes de Riazor, a donde regresarán el martes para batirse en liga con el Fraga de María Sanjurjo, con duelo el próximo sábado en Mataró y después disputarán la Copa de la Reina (del 18 al 21, el Vila-sana rival en cuartos) con el colofón de la final a cuatro (27 y 28) en el caso de que se clasifiquen, un fin de semana que podría acarrear un hecho histórico doble si A Coruña es elegida como sede ya que el club medita presentarse como candidato a su organización.

“Es un mes bastante intenso”, reconoce Alba Garrote, “pero para mí el mejor mes de la temporada, el más bonito”. “Pero en este tramo de la temporada estamos físicamente bien. Y si tenemos tantos partidos significa que es que estamos haciendo las cosas bien, luchando en todas las competiciones”, añade Anna Bulló. “Si a principio de temporada nos dicen que íbamos a estar en esta situación a estas alturas, seguro que nos costaría creerlo. Estos partidos tienen un plus de motivación por lo que te estás jugando”, confirma la asturiana.

Un rival peligroso a la contra

Las dos también creen que hay que jugar un partido muy serio, sin dejarse llevar por el resultado de la ida, sin especular con la ventaja de dos goles acumulado tras el 0-2 en Portugal. “Allí jugamos muy bien en defensa”, recuerda Garrote. “Y la portera lo había parado todo”, aporta Bulló. “El Massamá es un equipo que sale muy rápido a las contras. Cuando recupera bola, da tres o cuatro pases y ya intenta ir a portería y finalizar. No estamos acostumbradas a ese juego”, analiza su compañera sobre el peligro del rival. Un hockey más portugués. “Nosotras tenemos que finalizar bien nuestras jugadas para que no nos pillen a la contra, que no tengan facilidad para eso”, propone Anna. “Y aprovechar nuestras ocasiones”, añade Alba a la lista de tareas, puntualizando que “jugando en casa”, donde se sienten “muy cómodas”, tienen otro punto a su favor.

El HC Coruña se juega mucho. No por obligación. La temporada en su estreno está por encima de las expectativas. Pero es una oportunidad de visibilidad y una gran ilusión para un club que cogió el toro por los cuernos y se lanzó a la aventura de crear un equipo para evitar que el hockey femenino de máxima categoría muriese en la ciudad. “Me vine un poco a ciegas, a un proyecto nuevo, y estoy muy cómoda aquí”, dice Anna, que procedía del Manlleu. “Al principio solo pensábamos en intentar no descender, pero con la plantilla que teníamos sabíamos que se podía aspirar a más. Ahora esto es real y tenemos que creer en nosotras”, comenta Alba, que ya llevaba dos años en A Coruña con el Liceo y por eso hace una mención a la directiva, formada solo por mujeres: “La confianza que pusieron en nosotras para sacar el proyecto adelante en tan poco tiempo es de un mérito tremendo. Si podemos ganar y pasar a la final four, hay que dedicárselo”.

