César Carballeira: “Sacamos ese ADN, ese carácter del que tanto se habla”

El sábado por la noche, un bólido verde atravesó e iluminó el cielo de Galicia. ¿Fue un pájaro, fue un avión? Finalmente se trató de un fragmento de un cometa, pero bien podía haber sido César Carballeira en modo Superman calentando para el partido del domingo. El jugador del Liceo dio una exhibición en el encuentro que abría la eliminatoria de cuartos de final del play off por el título contra el Voltregá. Los coruñeses perdían por 1-2 al descanso. Y el cinco salió dispuesto a revertir la situación. En apenas dos minutos, gol desde el círculo central y asistencia a Dava Torres, con el que se entiende con los ojos cerrados. Imperial, estaba en todas las partes de la pista, como un meteorito, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y el que se cruzaba en su camino, salía despedido. “Por la noche noté que me había pasado un poco”, bromea. Por su cuerpo corre sangre verdiblanca, un ADN liceísta del que se empapó desde los tres años en el colegio y pasando por todas las categorías inferiores del club. Eso le hace sacar el orgullo cuando más se le necesita, dando el paso definitivo para convertirse en uno de los jugadores más decisivos de la OK Liga.

Y es que el Liceo estaba en aprietos. Perdía contra el Voltregá y eso hubiese significado viajar a Sant Hipólit contra las cuerdas. “Empezamos el partido, nos pusimos a jugar y un pase un poco desviado, que dio en la valla, les quedó a ellos en ventaja”, analiza. “Sabíamos que en las contras son bastante letales, que es uno de sus puntos fuertes, ya nos lo demostraron en el partido que jugamos aquí en liga regular, y fue lo que pasó. Nos cogieron esa bola dividida y la aprovecharon”, continúa. Fue el 0-1 y después del empate local, otro error desembocó en el 1-2 con el que se llegó al descanso. Pero el inicio de la segunda parte fue espectacular. No hubo bronca de Juan Copa en el vestuario, desvela: “Creo que entré yo más cabreado”. ¿Qué pasó entonces? Se ríe. “Nada, al final veía que estábamos generando ocasiones y que estábamos bien. Ellos habían llegado tres veces y nos habían marcado dos goles. Sabía que había que igualar el partido y a partir de ahí iría todo mejor. Y al final fue lo que pasó”, recuerda. “Igualamos el partido con el 2-2 y el 3-2 llegó a los dos minutos. Incluso tuvimos ocasiones para meter alguno más y la directa que tampoco nos entró... pero el peso del partido lo llevamos nosotros. Hicimos el trabajo que era ganar el primer partido y ahora ya pensando en el próximo”, añade.

El Liceo remonta y le gana al Voltregá (5-2) / Iago López

Era vital ganar ese primer duelo del play off. “El primero siempre hay que ganarlo para en caso de perder fuera, tener otro en casa. Encima en este caso teniendo que ir a una pista tan difícil como la del Voltregá... se nos hubiese puesto cuesta arriba”, reconoce. “Nosotros hicimos nuestro trabajo y ahora vamos a ir a Voltregá con esa calma de haber ya ganado el primero”, dice. Sabe que el sábado no les espera un partido fácil. “Será muy disputado como ya lo fueron los dos de esta temporada y como lo son siempre contra el Voltregá, que además este año tiene el refuerzo de Álex Rodríguez”. Ni tampoco un público amigo —en su última visita se negaron a seguir jugando hasta que hubiera presencia policial en el pabellón—. “Nosotros vamos a ir a hacer nuestro trabajo, pensando en nuestro camino, sin importarnos nada externo. Con las cosas muy claras y sabiendo lo que tenemos que hacer”, expone. Algo parecido a lo que hicieron en Reus en el partido que les dio el título de liga hace dos años: “Copa es un experto y tenemos que acatar lo que dice porque casi nunca se equivoca. Cuando ganamos la liga en Reus sabíamos que teníamos que hacer lo nuestro sin pensar en lo que nos dijeran desde fuera. Centrarnos en el juego sin salirnos del guión. En Voltregá tenemos que hacer lo mismo”.

Redacción

El Liceo saca el orgullo después de un mal inicio de curso. “Desde que perdimos el partido en Noia y nos quedamos fuera de la Copa del Rey dimos un paso adelante, volvimos a ver ese carácter del Liceo, ese ADN del que tanto se habla. Queremos seguir dando esa imagen y que la gente vea que solo fue un bache, pasamos una mala época y supimos salir de ahí juntos para empezar una nueva”, comenta. Y que entre tanto azul y naranja, nadie se olvide del verde: “Tanto el ascenso del Dépor como del Leyma son un punto de motivación. El Liceo siempre estuvo ahí y siempre está. En los últimos años hemos dado unas cuantas alegrías con los títulos que hemos conseguido. Y ahora la gente está disfrutando con nuestro juego, viendo que estamos dando la cara y que estamos con opciones de estar peleando por la liga”.

“Los niños de la base siempre me sacan una sonrisa”

César Carballeira debutó este curso como entrenador de la base del Liceo. “Es como una vía de escape para mí. Si tengo un mal entrenamiento, estoy cansado o lo que sea, llego allí y los niños lo único que me sacan son sonrisas, diversión... y yo creo que muchas veces me lo paso mejor que ellos en las clases”, dice sobre esta nueva faceta en la que recorre a la inversa su camino y que le lleva a sus orígenes. “Muchas veces lo comento con Sergio (Huelves), que es mi compañero y que está todos los días conmigo. Hay días que puedo tener pereza o estar cansado, o pensar que no he tenido tiempo de haber dormido la siesta por tener que ir... pero es llegar, ponerme a atar los patines, vienen los niños y me abrazan, me empiezan a contar sus batallas... y todo cambia. A veces hasta se me hace corta la hora que estoy allí”, reconoce. “Este año hubo malos resultados y al acabar los partidos ahí estaban todos los niños, tanto a los que les doy clase como a los que no pero que también vienen. Y eso quieras que no, es un gran incentivo”, concluye.

