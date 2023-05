Mario Soriano fue uno de los más destacados del Deportivo en el contundente triunfo ante el Algeciras, al que colaboró anotando el tercero de los cuatro goles blanquiazules. “Estamos muy contentos por el resultado, por darles una alegría a los aficionados y hacer que confíen y sigan con la ilusión de que se puede conseguir”, apuntó sobre el objetivo del ascenso. “Estamos muy contentos por todo, sobre todo por cómo hemos jugado y por todo lo que hemos hecho dentro del campo”, analizó tras el 4-0.

Rubén de la Barrera decidió en su reestreno como técnico del Dépor centrar la posición de Soriano para que actuara de mediapunta, algo que el madrileño agradece. “Siempre me gusta jugar por dentro, asociarme por dentro, y el míster me ha puesto en ese sitio. Me siento muy cómodo ahí. Espero ayudar al equipo en este tramo final con asistencias y goles”, deseó de cara a la recta final.

También analizó Soriano la acción de su gol, en la que se aprovechó de un grave error del meta Miño para marcar. “El defensa se la ha dado al portero, he seguido la trayectoria del central tapándole, le he hecho dudar al portero y se ha puesto un poco nervioso. Ha sido fácil a la hora de finalizar porque no había portero”, relató el mediapunta, que prefirió no entrar en la decisión de relevar a Óscar Cano. “Cambiar el entrenador es lo más fácil cuando las cosas van mal o regular. Así ha sido y ya está”, zanjó.