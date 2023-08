Mientras llegan los últimos fichajes, Idiakez está apostando por la alternancia de jugadores de base en la dinámica del primer equipo. Primero fueron David Mella, Diego Gómez o Jairo Noriega las apuestas y ahora han ganado más espacio futbolistas como Kevin Sánchez o Tim Caroutas. El técnico explica los motivos de esta decisión. "Le doy naturalidad absoluta. Necesito ver a todos los chicos y no puedo trabajar con 35. Mella debutó la temporada pasada. Diego y Jairo son jugadores de nivel, Rubén López, Nájera. Los estoy conociendo a todos y mi objetivo es hacerlo lo antes posible. No hay tirón de orejas (para Mella o Diego) y si lo hubiera, sería de puertas para adentro. No me gustaría a mí hacerlo así, aunque en este caso no lo hay. Irán subiendo y bajando, queremos conocerles. No hay ninguna polémica. Lo que fue Mella la temporada pasada, que lo vuelva a ser y si no es así, que venga Kevin, que venga Tim. La puerta esta para que la tiren y si la tiran, estaremos encantados de que pase", analiza quien explica su filosofía de gestión de la cantera en el último paso de la formación. "La obligación es dar paso, pero poner el nivel de exigencia que debemos poner. No podemos bajarlo si queremos estar donde queremos estar. Con la cantera no hay que vender motos, hay que trabajarla. Es muy fácil para un entrenador poner a un chico un día y no volver ponerlo. Ser un club de cantera es preocuparse y prepararlos. Ponerse la camiseta del Dépor es para quien se la merezca y esté a la altura", sentencia.

Idiakez rebusca en Abegondo Quien está un escalón por encima de todos estos meritorios es Yeremay Hernández. "Es un futbolista en el que todos tenemos mucha confianza puesta, estamos convencidos de que tiene que ser una temporada importante para él en su crecimiento, en su madurez. La pasada terminó los ultimos partidos como muchos minutos, aunque durante la temporada no tuvo esa regularidad. El chico sabe que este año que tiene esa oportunidad de ser regular, porque si es capaz de hacerlo, el Dépor va a salir beneficiado", apunta del futbolista llamado a ser el dueño de la banda izquierda y a formar sociedad con Lucas. Tareas pendientes para Fernando Soriano en el Deportivo Unos metros más adelante el Dépor necesita refuerzos y goles. Han llegado, necesita más. El técnico no lo oculta. "Puede ser que venga alguien (para la delantera). Los goles son matemáticas y hay que hacer muchos para conseguir lo que queremos. Perdimos de Quiles y de Mario Soriano y han venido Barbero y Davo. Ya trajimos y si encontramos más por el camino, traeremos porque hacen faltan 50 y algo para lograr el objetivo. Hay que lograrlos entre todos, pero hay quien tiene más facilidad", redunda. Álex se despide en el césped de Riazor Más cerrada se encuentra la planificación en la línea defensiva tras el fichaje de Ximo Navarro. Aún restan pinceladas, pero Idiakez reconoce que el hecho de que el Dépor tenga ahora mismo todas las fichas sénior compadas es "muy condicionante". "Tuvimos la baja de Trilli. Además de su nivel y que es de la casa, ocupaba plaza sub 23, al igual que la de Soriano. Tenemos una limitaciones y unas obligaciones ahí. Ximo es polivalente, puede jugar prácticamente en cualquiera de las cuatro posiciones de la línea de atrás. Eso nos da una polivalencia y en la portería y en la defensa no espero muchas novedades. Estamos bien, incorporamos y tenemos a gente del año pasado con buen rendimiento. Retu tuvo un trago difícil y debió irse. Lo estoy viendo bien. Es joven y, como todos, está en un proceso, son más irregulares. Tiene muy buenas condiciones y a ver si es capaz de dar el salto y rendir con la regularidad que necesitamos", cuenta. 6-0 | Yeremay juega, Riazor se divierte El Dépor poco a poco se inclina hacia un 4-4-2 o 4-2-3-1 con un segunda punta más que con un mediapunta porque "hay jugadores determinantes que condicionan la estructura, hay que darles el mejor contexto". La siguiente prueba será un Teresa Herrera que le pone "los pelos de punta" por la presencia de Mauro Silva y Bebeto, pero sobre todo mira a largo plazo y conjugar el entorno con la realidad competitiva del Dépor. "Hay que salir al campo con 25 mil espectadores que han visto ganar ligas y Champions y que los jugadores entiendan que hay ansiedad y que nos les gusta lo que ven porque han visto cosas muy buenas. Eso es el pasado y si queremos volver a vivirlo, hay que competir y salir de Primera RFEF", argumenta.