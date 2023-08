Los tres grandes nombres de la primera remesa de canteranos por los que se apostó el Deportivo en la vuelta al trabajo fueron Diego Gómez, David Mella y Martín Ochoa. Salvo el delantero, que tuvo que parar por unas molestias físicas, todos tuvieron minutos con el primer equipo en el amistoso ante el Fabril. Incluso salieron en la segunda parte Álvaro Santamaría y Jairo Noriega, que esos días se había sumado al trabajo con los mayores. Tras ese duelo o en las jornadas posteriores, los dos zurdos, el de Espasande y el de Amoeiro, y el pivote se integraron de nuevo en la dinámica del Fabril, el equipo en el que, en un principio, iban a competir esta temporada, aunque con la puerta de Riazor entreabierta. Desde ese choque Idiakez dio más protagonismo a otros jóvenes que en ese choque preparatorio fueron alineados con el filial: Brais Val, Kevin Sánchez o Tim Caroutas. De hecho, los tres tuvieron minutos ante el Atlético Arteixo, pero ya con el primer equipo. En ese duelo el entrenador recuperó a Martín Ochoa, que fue titular, y apostó de nuevo por Santamaría, llegado para el lateral desde el juvenil del Atlético, y por Somolinos, aunque en este caso tiene mucho que ver el contratiempo físico sufrido por Pablo Vázquez y la imposibilidad de contar aún con Ximo Navarro.

El Deportivo busca refuerzos en el mercado y también en Abegondo para los laterales, el centro del campo, las bandas y la delantera. Idiakez tantea primero lo que tiene en casa antes de encomendarse a lo que pueda llegar desde fuera. Los protagonistas cambian y la búsqueda continúa con la idea de que Abegondo nutra de refuerzos reales al primer equipo.

Pablo Vázquez, más cerca del regreso

Pablo Vázquez es a día de hoy el único futbolista lesionado en la primera plantilla del Deportivo, pero el central valenciano dio un paso importante en su recuperación. El ex del Cartagena, tras sufrir hace unos días una lesión muscular en su cuádriceps izquierdo, saltó ayer al terreno de juego de la Ciudad Deportiva de Abegondo para realizar trabajo personalizado. Es la primera vez que se le ve sobre el terreno de juego después del percance físico, con lo que está más cerca de regresar, de estar disponible para la recta final de la pretemporada. Ahora mismo para la posición de central diestro Idiakez cuenta con Jaime Sánchez, Ximo Navarro y el fabrilista Fernando Somolinos. Tras la sesión de esta mañana y la del próximo sábado, el técnico vasco dará la lista de convocados para el Teresa Herrera del sábado ante el equipo sub 23 del Bragantino. En esa citación habrá, de nuevo, una fuerte presencia de futbolistas de la base a la espera de la llegada de los últimos refuerzos. Es más que probable que Germán Parreño esté bajo palos y, casi con toda seguridad, quien no tendrá minutos es Arturo, al que se le busca equipos tras comunicarle el Dépor que no cuenta. Ya estuvo en el banquillo ante el Atlético Arteixo y no saltó al terreno de juego y mañana puede acabar ocurriendo lo mismo.