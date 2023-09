Salvadas por la campana. O mejor dicho, el Dépor fue rescatado por el poderío aéreo de Inés Altamira, Raquel García y una Elena Vázquez que empieza a ser una apagafuegos. Se llevó sobre la hora el equipo de Irene Ferreras un importantísimo triunfo para desquitarse de la eliminación copera. En un encuentro espeso y sin brillantez, Abegondo apretó y el equipo blanquiazul acabó hundiendo al Atlético de Madrid B con constantes centros al área.

No fue un duelo cómodo para las blanquiazules. Desde el primer minuto las visitantes dificultaron el plan de partido local con una presión alta. Atascadas durante la primera media hora, ni el gol sirvió para terminar de afinar en la velocidad y la precisión en los pases. Se palpaba la pesadez del césped y de las piernas agarrotadas después de dos largos viajes en siete días. Pasaron pocas cosas en un primer tiempo que desatascó Millene tras una genialidad de Paula Gutiérrez. Después de muchos minutos de pases horizontales y poca amenaza, Inés Altamira, clave en el tramo final, se animó a romper con un toque fuerte por dentro buscando a la mediapunta. La catalana estaba siendo el nexo del equipo moviéndose con libertad por el centro del campo gracias al trabajo más posicional de sus compañeras. De espaldas, dejó un gesto magnífico para asistir a Millene de tacón y dejar a la brasileña mano a mano ante Alba de Isidro. Y ahí la delantera no erró. El pase llevaba música y la ariete terminó bailando. Consiguió responder el Atlético de Madrid B, hasta el momento poco activo en ataque y sin hacer efectivas las múltiples pérdidas y errores deportivistas, más imprecisas de lo habitual. Andrea Recio, su jugadora más destacada, generó dos llegadas desde banda derecha que se quedaron en nada. Solo Millene volvió a poner emoción en la grada tras aprovechar un error de Yolanda Sierra. La zaguera se confió y perdió la pelota, pero la delantera deportivista con pierna izquierda, no consiguió picar la vaselina que pretendía y De Isidro atajó con facilidad.

El ritmo y las ocasiones quedaron para una segunda parte mucho más entretenida, que arrancó de la peor forma posible para las blanquiazules. El filial rojiblanco tardó tan solo dos minutos en poner el empate. Tras una buena jugada por banda izquierda, Dana Benítez remató en el interior del área una buena dejada de cara de María de los Reyes. Golpe de efecto para el Deportivo, que había empezado adormilado y se tuvo que poner de nuevo el traje de competir. La primera en responder fue Paula, tras una buena acción de Millene. Aprovechó el rebote de la atacante, pero su disparo fue repelido por De Isidro. Las coruñesas, apuradas por la necesidad de volver a ponerse por delante, se fueron al ataque con cierta precipitación que favoreció a los contragolpes rivales. Fue cediendo metros el Atlético de Madrid B e Irene Ferreras cargó el área añadiendo al presencia de Ana de Teresa. Ainhoa, gran talento del equipo, mejoró en los compases finales para conducir al equipo en busca del segundo. Aunque lo que más acercó al equipo al gol fue el ABC del fútbol. Balones a una banda y de ahí al interior del área. Sufrió la grada, que se volcó con las suyas en un tramo final alocado en el que sobraron ocasiones, pero el gol se resistió. El pie de la joven Elena Vázquez fue fundamental para saturar el área rival. De Isidro, cancerbera rival, sacó dos manos espectaculares. Parecía que no entraría nunca. Pero en el minuto 92, al filo del final, Inés Altamira remató en el interior del área un pase de Raquel, ambas centrales convertidas en delanteras. El Dépor se marcha al parón de selecciones con buen sabor de boca tras dos victorias para empezar de la mejor forma posible el campeonato liguero.