Se sentó Imanol Idiakez en la sala de prensa de Riazor más aliviado que contento tras un partido que puso un paréntesis a la derrota de Irún y que sirvió para que el equipo coruñés escalase en la tabla clasificatoria, donde aún se le ve a dos victorias de la cabeza. Más pragmático que nunca, reconoció que lo importante era el triunfo y poder levantarse. El fútbol ya llegará otro día. “Hubo un rato en la primera parte que tuvimos que ajustar sin balón y en la segunda estuvimos bien e hicimos el 2-0. Solo concedimos una ocasión en todo el partido. No fue una victoria brillante, era un día difícil y el equipo lo sacó adelante”, concedió el entrenador deportivistas quien había tenido una semana de terapia de grupo con la plantilla. “Me quedo con el trabajo del equipo, la sensación de equipo que dimos. Son momentos difíciles y todos se han mantenido de pie, levantamos la derrota de Irún. Es un paso adelante”, concluyó.

El técnico vasco no ocultó que el vestuario lo pasó esta semana y quiso verbalizarlo para que el aficionado no crea que sus jugadores son inmunes a los malos resultados y a los partidos en los que dan mala imagen. “Los primeros que sufren son los futbolistas, que no se dude. Intentamos darle la vuelta (esta semana) y el comportamiento de los chicos fue extraordinario. Se lo merecían”, aseguró quien defendió a su grupo tras ser preguntado por el efecto terapéutico del gol de Davo. “Tenemos un vestuario y un buen nivel de compañerismo, es primordial para conseguir objetivos. No se nos dio nada en el principio de liga y seguimos peleando. Es un día importante para Davo. Estoy muy contento por él, porque los de arriba lo pasan y le sirve para coger moral”, analizó el preparador.

Imanol Idiakez justificó el cambio de sistema y la apuesta por dos jugadores que no estaban jugando como el asturiano y Pablo Valcarce. Admitió que la idea era “jugar con tres por dentro y Villares para saltar a la presión y con Lucas que tiene piernas, y que Davo fuese al espacio”.

También quiso desvelar las razones que le llevaron a cambiar de guardia en la portería. Parreño empezó la liga, luego le relevó Ian Mackay y ahora ha vuelto a colocarse bajo palos el ex del Ibiza. “Tengo muy buenos porteros. Quería ver a Germán (Parreño) y a Ian (Mackay). Tomé la decisión de que entrara Germán. Los dos porteros saben mi pensamiento y me gusta comentárselo. Tenemos dos buenos porteros”, concluyó antes de analizar qué le aportaban Martín Ochoa y Rubén López en el descuento. “Era para terminar el partido y que nos diesen energía. Rubén tiene energía como Diego (Villares) y Martín podía dar opciones a la contra”, apuntó el entrenador.