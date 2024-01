La salida de Ian Mackay choca de frente con la felicidad que vivía el vestuario deportivista en los últimos días tras la victoria frente a la Real Sociedad B. No se va más que un jugador del Deportivo. Davo, compañero y mejor jugador del mes de diciembre, aprovechó la oportunidad de recibir el premio para desearle "toda la suerte del mundo" al que hasta ahora era capitán clanquiazul: "Me acogió como uno más desde el primer día. Es un ejemplo dentro y fuera del campo y le deseo lo mejor. Esto es fútbol. Los que mandan tienen que tomar decisiones. Ellos saben más, tienen más datos o tienen unos planes que desconocemos. Esto sigue. Si conseguimos el objetivo esto es parte de ello".

"Mackay estaba tocado, él es de aquí, estaba triste, pero los motivos (de su salida) no sabría decírtelos" Davo

Davo se centra ya en el futuro después de un mes de diciembre que consolida su mejoríoa individual. Anotó goles salvadores frente a Barcelona y Arenteiro que sirvieron para que Imanol Idiakez sostuviese su puesto de entrenador y que los coruñeses creciesen en la tabla. "Fue un año en el que el inicio no fue bueno personalmente para mí. Haber podido dar la vuelta a la situación tanto personal como colectivamente creo que es muy significativo. Fue muy positivo para empezar a subir en la tabla. El trabajo duro está dando sus frutos", comentó en la sala de prensa de Abegondo.

El exatacante de Ibiza o Langreo no se quita importancia a la hora de ser el salvador de Imanol Idiakez: "Me tocó a mí el meter esas ocasiones de gol. El equipo trabaja para generarlas los 90 minutos. Tuve la suerte de estar en el momento y en el sitio adecuado. Aprovechar y a seguir". Además, explicó lo que el técnico vasco les pide sobre el campo: "El míster siempre nos da mucha libertad de movimiento. Me gusta entrar por dentro y llegar a gol, las ocasiones que caen por ahí aprovecharlas. Tuve la suerte de meter estos goles y estoy muy contento".

El delantero del Deportivo cree que el equipo está "trabajando bien" y de cara al próximo enfrentamiento ante la Cultural insiste en que "todos los puntos son importantes" para seguir subiendo posiciones. "Solemos ir partido a partido, este mes es importante porque peleas contra rivales que luchan por lo mismo que tú. Es sumar tú y restar a ellos y meterse en la pelea por el primer puesto".

Preguntado sobre si al Dépor se le da mejor jugar ante rivales de la zona alta, Davo cree que en efecto, de momento han sido más solventes: "Al final los números están ahí. Quitando Ponferradina y Celta creo que los ganamos todos. No sé si es que se nos da mejor, nosotros no miramos el escudo e intentamos ir a siempre a por los tres puntos".