El Deportivo dio un importante paso atrás en sus aspiraciones de ascenso directo con su derrota contra la Cultural. El domingo recibirá a la Ponferradina, nuevo líder del grupo luego de la derrota del Celta Fortuna, a diez puntos de distancia y fuera de las posiciones de play off. Consumida la primera vuelta del campeonato, el conjunto blanquiazul afronta una situación límite después de consumir todo el margen de error que le podía quedar.

La primera plaza parece ya una quimera después de un tropiezo que deja a los deportivistas a expensas no solo de lo que haga la Ponferradina, sino de otros muchos rivales. El Nàstic le aventaja en seis puntos, la Cultural en ocho y el filial del Celta en nueve, con lo que ya no solo está en entredicho la primera plaza a la que era el máximo candidato cuando arrancó el campeonato, sino también su participación en el play off.

El Deportivo retrocede varias casillas luego de su derrota en León, las mismas que su técnico. Imanol Idiakez había ido salvando ultimátums con la mirada puesta en el mercado invernal, pero a mediados ya del mes de enero no tiene refuerzos determinantes ni tampoco los puntos que le permitan afrontar con seguridad los siguientes compromisos, de nuevo tan exigentes como estos dos últimos ante Real Sociedad B y Cultural.

A falta de esos fichajes, en León tuvo que tirar de los recursos disponibles, incluido un Rubén López que se estrenaba como titular y al que el partido le vino tan grande como al resto de sus compañeros. A raíz del gol de los locales, el Deportivo no trasladó casi nunca, salvo en un arreón en la segunda mitad, la sensación de poner en aprietos a la Cultural y de amenazar con la remontada como sí ocurrió en la visita al Barça Atlètic y el Arenteiro. Gran parte del ascenso directo se quedó así en León.