El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una denuncia ante la Valedora do Pobo Europeo por la aprobación del reglamento 2022/1614 de la Comisión Europea, que cercena la actividad de la pesca de fondo y deja en el aire la continuidad de buena parte de la flota gallega. "La acabamos de presentar por vulneración de actos administrativos", ha concretado a este periódico la eurodiputada nacionalista Ana Miranda. "Es prevaricación", abunda. La Comisión de Pesca no realizó un estudio socioeconómico del impacto de esta medida, como desveló y desgranó este periódico en primicia, y tampoco pudo evaluar qué daños, si existen, causan las artes fijas al fondo del mar.

"Un acto delegado de estas características tiene que incluir siempre una evaluación de impacto socioeconómico", continúa Miranda, que esta mañana se reunió con representantes de la flota en Ribeira. También ha solicitado la incorporación de este veto a la pesca de fondo en la orden del día de la próxima Comisión de Pesca, como también ha requerido el eurodiputado popular Francisco Millán Mon.

“Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”, dice textualmente el informe del ICES ((International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano) en el que se basó la Comisión de Pesca para imponer este tijeretazo al sector.