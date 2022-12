El PP se moviliza en el Congreso para que el Gobierno de Sánchez congele los precios en los peajes de las autopistas estatales gallegas AP-9 y AP-53 durante 2023.

Según explican los populares en la proposición no de ley que acaban de registras, estas dos vías están entre las más caras de España. Esto a pesar de las bonificaciones implantadas en la AP-9, ya que la AP-53 no cuenta con ayuda alguna. En la actualidad, y aún con las bonificaciones implantadas, la AP-9 tiene un coste medio por kilómetro de 6,12 euros. En la AP-53, que comunica Santiago con Ourense, tiene el coste del peaje más alto de Galicia y se encuentra en el top de España, con 7,77 euros promedio por kilómetro. En este contexto, el PP advierte que los precios de estos peajes se seguirán encareciendo en enero, con la subida derivada del IPC si el Gobierno no adopta medidas.

“El 1 de enero la subida de los peajes en ambas autopistas estatales en Galicia rondará el 9%”, advierte el PP, que apunta que esta subida será “el segundo mayor incremento de la serie histórica”. Los populares denuncian que los ciudadanos gallegos tendrán que soportar una subida de más del 8% en los peajes de la AP-53 y de casi el 9% en la AP-9. En esta última habrá que sumarle el 1% de incremento extra por la compensación a Audasa por las obras de ampliación. Con todo ello, el Grupo Parlamentario Popular afirma que es posible limitar las subidas de los peajes llegando a acuerdos con las concesionarias. “El Gobierno de España tiene el deber de hacerlo en las autopistas de titularidad estatal en Galicia”, concluyen.