Galicia es la tercera comunidad donde menos se marca la casilla de la Iglesia

Los hábitos y preferencias a la hora de rellenar la declaración de la Renta han cambiado en la última década. Galicia, comunidad donde el número de mayores es muy alto y el vínculo con la tradición católica aún es fuerte, es de los territorios que menos participación tiene en las aportaciones a la Iglesia que se realizan a través del IRPF.

Según datos de la Agencia Tributaria, Galicia ostenta el puesto número tres del ranking de comunidades donde menos se marca la casilla de la Iglesia. Tan solo un 8,54% de los gallegos que hicieron su declaración en 2021 (correspondiente al ejercicio fiscal 2020, últimos datos disponibles) destinaron el 0,7% del IRPF solo a obras de la iglesia católica. Un dato que se alinea con los obtenidos en el conjunto de España, donde en los últimos diez años la generosidad destina en exclusiva a la Iglesia ha caído 1,9 millones de declaraciones (en el año 2020 se presentaron más de 23 millones de declaraciones de la renta en toda España).

En contraposición, en estos últimos años el número de gallegos que ha decidido apoyar fines sociales ha subido de manera considerable. El 39, 31% de las declaraciones presentadas en Galicia tienen marcada solo la casilla destinada a ayudar a las entidades sin ánimo de lucro. Esta preferencia posiciona a Galicia en el cuarto puesto entre las comunidades autónomas donde sus ciudadanos se decantan por la asistencia social laica. Solo por detrás de Navarra (49%), País Vasco (44%) y Cataluña (43,73%).

Otro dato que destaca de los ofrecidos por el ente tributario nacional es que los gallegos parecen tener la sensibilidad social polarizada. Ya que, mientras la mitad de las declaraciones del ejercicio fiscal 2020 presentadas, manifestaban el expreso deseo de ceder el 0,7% del IRPF a compromisos sociales de todo tipo. Otro tercio de ellas iban desprovistas de marca significativa a este respecto. Y es que el 36,53% de ellas no tenían marcada con una ‘X’ ni la casilla de la Iglesia, ni la de fines sociales. Un porcentaje sensiblemente superior a la media española y sobre la que no queda clara la intencionalidad. Puesto que podría ser la suma de aquellas personas que no quieren contribuir con su dinero a este tipo de acciones, más aquellos que se hayan podido despistar a la hora de rellenar el engorroso documento.

No se trata de una cuestión que ataña solo a Galicia. En los últimos años ha crecido el número de contribuyentes que dejan ambas casillas en blanco (desde 2010 las declaraciones de la renta sin marcar han crecido casi dos millones en toda España).

Aunque no puede saber con exactitud el motivo por el cual están sin marcar estos documentos, tanto la Hacienda Foral de Navarra como la Conferencia Episcopal se han mostrado de acuerdo sobre dos de las posibles razones. Hacienda, para facilitar el trámite a los ciudadanos y gestionar cuanto antes las cuentas de las arcas públicas, ofrece de manera telemática un borrador de la declaración de la renta. Con la posibilidad de, simplemente, confirmar con un ‘click’. Para ambas entidades, el hecho de confirmar el borrador sin haber realizado una revisión exhaustiva, puede ser una de las causas por las que estas dos casillas están en blanco. La otra, que las gestorías las dejen sin rellenar. La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, recuerda que “marcar las dos no divide la ayuda, sino que la duplica” y que no tiene coste.