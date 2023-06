Rueda evita dar su apoyo a Baltar como presidente de la Diputación de Ourense

El presidente de la Xunta y líder del PP, Alfonso Rueda, defiende que el PP debe gobernar la Diputación de Ourense, pero elude dar su aval a Manuel Baltar para presidirla. “A día de hoy es un concejal en Esgos y nada más”, advierte. El dirigente popular es tajante al señalar que corresponde a los populares ostentar el mando en la corporación provincial ourensana por ser la lista más votada pero aclara: “sin hablar de personas”.

El Partido Popular obtuvo en la Diputación de Ourense un total de 12 actas, quedándose a una de la mayoría absoluta. Manuel Baltar lleva once años al frente de esta institución, tras relevar a su padre que ocupó el cargo durante 22 años.

El puesto de Baltar estuvo ya en el aire en 2019 cuando tampoco el PP obtuvo mayoría absoluta para gobernar en la Diputación. Sin embargo, un pacto con Democracia Ourensana (DO) permitió a Baltar continuar presidiendo esta institución a cambio de que los populares apoyaran la investidura de Gonzalo Jácome como alcalde.

Ahora se repite el escenario solo que Democracia Ourensana está en una posición más fuerte pues ha sido la lista más votada en el Concello de Ourense, pero sin mayoría absoluta. En campaña PP y PSdeG se comprometieron a no pactar con Jácome.

Por otro lado, Baltar se ha visto salpicado por el escándalo de las multas de tráfico —fue pillado a 215 kilómetros por hora y está pendiente de juicio— y por unos audios donde su hermano admite cobrar “mordidas”. Desde el PP nacional están buscándole una salida para que abandone la Diputación ofreciéndole un puesto en el Senado o en el Parlamento europeo. Así pues, la marcha de Baltar podría ser una de las cartas que se jueguen los partidos para llegar a pactos que solucionen la gobernabilidad del Concello y la Diputación de Ourense.

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ya eludió esta semana dar su apoyo al barón ourensano para continuar al frente de la corporación provincial y ayer Rueda siguió la misma estrategia.

Preguntado por la posibilidad de que algún partido pida la cabeza de Baltar para dar su apoyo al PP en la Diputación de Ourense, el presidente de la Xunta advirtió que esa “hipótesis no está planteada” y señaló que no le gusta. Pero añadió que Baltar “es a día de hoy concejal de Esgos y nada más”. Al insistirle para que aclarara su postura respecto a si Baltar debería ser presidente de la Diputación, Rueda defendió que “un candidato del PP debería presidir las entidades locales donde fueron los más votados”. “Voy a intentar que sea así, sin hablar de personas, porque no estoy hablando de personas”, añadió.

Respecto al Concello de Ourense el líder del PP llama a un entendimiento con el PSOE y el BNG para convertir en alcalde al popular Manuel Cabezas, que fue la segunda lista más votada. ¿Pero significa esto que los populares no negociarán con Jácome a cambio de que Democracia Ourensana les permita retener la Diputación? Rueda insiste en que coincide con la postura de su candidato en Ourense y mantiene lo dicho en campaña: “no se va a apoyar la investidura ni se negociará un pacto con Jácome”. Pero los populares no necesariamente tienen que dar su voto al líder de Democracia Ourensana para convertirlo en alcalde. Al ser la lista más votada, resultaría investido igualmente siempre que no se presentara un candidato alternativo con más apoyos. Y este extremo es el que no aclara Rueda.

El líder del PP, por el contrario, carga contra las “manifestaciones contradictorias” de la ejecutiva local del PSdeG y la provincial. Mientras el secretario provincial de los socialistas ourensanos, Rafael Villarino, aboga por pactar con Jácome en el Concello para expulsar a Baltar de la Diputación, el candidato socialista en Ourense, Francisco Rodríguez, mantiene que no negociará con el líder de Democracia Ourensana.

De hecho, ayer los candidatos locales del PP y del PSOE mantuvieron una conversación para explorar vías que abran una alternativa al líder de DO en el consistorio. Sobre los posibles pactos del PP con Vox para gobernar en las comunidades donde los populares no obtuvieron mayoría absoluta, Rueda defendió que “tienen todo el derecho a intentarlo”. Y criticó que les den “lecciones” aquellos que pactan con “partidos anticonstitucionalistas” como Bildu.