Sin luces y con las ruedas gastadas: casi cien multas cada día en las carreteras gallegas

Hay estaciones que no son buenas compañeras de viaje. En carretera, el otoño y invierno exigen más atención que en los meses con buen tiempo ya que hay que afrontar una conducción con menos horas de luz y con unas condiciones marcadas por la lluvia, el granizo, las heladas, la niebla, la nieve o las fuertes rachas de viento. Un cóctel que al volante puede ser letal si no se ajusta la conducción a las condiciones meteorológicas y no se garantiza un buen mantenimiento del vehículo. El estado de los neumáticos y las luces en los meses de otoño, que junto con los del invierno concentran casi el 20% de los accidentes mortales ocurridos en la red viaria, son fundamentales ante cualquier desplazamiento. El riesgo de tener un accidente mortal por tener las ruedas deterioradas casi duplica a cualquier otro defecto del vehículo.

Para tratar de concienciar sobre la importancia de revisar la presión y el desgaste de las ruedas y el mantenimiento del alumbrado, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Galicia ha diseñado un plan especial de vigilancia sobre estos dos elementos de seguridad, claves en una comunidad como la gallega ya que debido a la dispersión de su población y al tiempo que caracteriza a este territorio en otoño e invierno, con cadenas de borrascas y alertas por lluvia, viento y nieve, requiere más el uso del coche y, en consecuencia, afronta un mayor riesgo de accidentalidad. 21.500 vehículos controlados En solo una semana, en el dispositivo de control del lunes 23 de octubre al domingo 29, las patrullas de la Guardia Civil peinaron los tramos de riesgo en las carreteras gallegas, en los que detectaron a un total de 644 vehículos con alguno de estos elementos en mal estado, lo que se traduce en una media de 92 denuncias cada día. De ellos, 349 expedientes sancionadores fueron por circular con los neumáticos deteriorados (el 54,2%) y otros 295 por deficiencias en las luces. Por el dispositivo preventivo diseñado con el objetivo de que los conductores revisaran el estado de las ruedas como el alumbrado en esta época de intensas lluvias que obligan a circular por carreteras constantemente mojadas, pasaron más de 21.500 vehículos en la comunidad gallega, lo que revela una tasa infractora de casi el 3%, según datos del Sector de Tráfico de Galicia facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. Circular con los neumáticos en mal estado —el límite de su profundidad está en 1,6 milímetro— o por deficiencias en las luces —deben cambiarse cada 40.000 kilómetros o dos años y se deben hacer de dos en dos ya que su uso es simétrico en la mayoría de los casos—, consideradas ambas infracciones graves, acarrea una multa de 200 euros. En el caso de los conductores profesionales (autobuses y camiones de más de 7.500 kilos) la sanción asciende a 500 euros y la retirada de seis puntos del carné y además se enfrentan a una denuncia por conducción temeraria. Y es que un vehículo con un mantenimiento deficiente tiene un riesgo un 26% mayor de sufrir una avería, mientras que la probabilidad de tener un siniestro se multiplica por tres. A esto hay que sumar dos datos preocupantes relacionados con los neumáticos: siete de cada diez conductores no saben cuándo tienen que sustituir las cubiertas de su coche y el 84% que decide acudir al taller para realizar la sustitución, lo hace ya cuando el dibujo está por debajo del límite legal de 1,6 milímetros. De las cuatro provincias gallegas, A Coruña presenta la tasa más alta de multas en Galicia por el mal estado de sus vehículos: el 4%, un punto por encima de la media autonómica. En las carreteras de la provincia coruñesas se controló el estado de las ruedas y las luces de casi 4.800 vehículos, de los que 192 fueron denunciados (112 por neumáticos deteriorados y 80 por luces defectuosas). Le siguen Ourense, con un índice infractor del 3,3% (un total de 165 denuncias de más de 5.000 vehículos inspeccionados); Pontevedra, con un 2,8% (40 expedientes sancionados de los apenas 1.400 automóviles controlados) y, finalmente, Lugo, con un 2,4% (247 denuncias y más de 10.300 controles).