La Xunta abrirá una vía extraordinaria para que 6.000 empleados públicos de la administración general —que excluye sanitarios y docentes— puedan escalar al grado I y al grado II de la carrera profesional e incrementar sus retribuciones económicas. Este proceso está pensado para los funcionarios y el personal laboral que no pudo mejorar su posición en la convocatoria de 2022 porque no cumplían los requisitos de antigüedad o formación. Esto les permitirá incrementar su sueldo con un plus de entre 833 euros y 2.692 euros anuales, según la categoría. En todo caso, se les abonará en la nómina de forma progresiva en tres años. En 2024 obtendrán el 33 por ciento (entre 274 y 888 euros), al año siguiente recibirán el 66 por ciento y en 2026 cobrarán la cuantía íntegra.

Así se lo trasladó la Consellería de Facenda a los sindicatos que ayer mantuvieron una reunión para abordar el borrador de acuerdo que facilitará el ascenso en la carrera de los funcionarios y que hoy se repetirá para tratar la subida de grado del personal laboral. Se trata de una convocatoria “de carácter extraordinario”, que permitirá mejorar la nómina de 6.000 empleados y que se produce a pocos meses de celebrarse elecciones autonómicas. Este proceso está dirigido, por un lado, a los empleados, tanto personal laboral como a funcionarios, que se incorporaron a la Xunta en los últimos años. Por esta razón, en la convocatoria para subir de grado en la carrera administrativa que se hizo 2022 no pudieron acreditar que el año anterior llevaban más de 5 años de servicio. Ésta es la antigüedad mínima que se exige para acceder al grado I, que permite cobrar entre 833 y 2.692 euros más anuales. No tendrán que esperar así a las convocatorias ordinarias de la carrera profesional que podrían demorarse más tiempo y podrán hacerlo ya. De la misma manera, a los que tienen ya un grado I pero no pudieron subir de escalafón en 2022 porque no tenían más de 11 años de servicios se les permitirá ahora acceder al grado II. Estos empleados, que ya cobraban el plus de carrera, sumarán otros 833 o 2.692 euros adicionales al año, según la categoría. Y también se podrán beneficiar aquellos trabajadores de la Xunta que teniendo la antigüedad en el año 2021 no pudieron subir de grado en la convocatoria de 2022 porque les faltaba algún curso de formación. Ahora tendrán una nueva oportunidad. Según explica Juan Carlos Rivas, de CSIF, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, les trasladó que los potenciales beneficiarios ascenderán a unos 6.000. “Nosotros creemos que serán unos pocos menos, en torno a 5.500, porque hay 600 fijos discontinuos que concurrieron a la convocatoria de 2022 y les baremaron mal la antigüedad. Ahora se está revisando y seguramente se la reconocerán y les darán el acceso de grado, así que ya no entrarían en esta convocatoria extraordinaria”, explica Rivas. Estos empleados públicos cobrarán en 2024 un tercio de la cuantía que se paga por cada grado, en 2025 se subirá al 66 por ciento y en 2026 ingresarán ya en su nómina el plus completo. Este incremento retributivo se suma al alza general del 3 por ciento de la que ya disfrutó toda la plantilla de la Xunta este año 2023. Los presupuestos para este ejercicio contemplaron una subida del 2,5 por ciento a la que se sumó en octubre otro aumento del 0,5 por ciento, con carácter retroactivo desde enero, para compensar a los empleados públicos por la subida de la inflación. La carrera profesional de la Xunta fue aprobada en 2019, pero en este primer sistema de ascensos quedaban excluidos los funcionarios interinos y el personal laboral temporal. Tras varias sentencias en contra, derivadas de las denuncias sindicales, el Gobierno gallego tuvo que rectificar. En 2022 se cambió la carrera profesional y se incluyó a estos colectivos. Por un lado, se estableció una carrera administrativa para los funcionarios y, por otro, la posibilidad de que el personal laboral accediese a un complemento de desempeño vinculado a su ascenso de grado. En todo caso, la Consellería de Facenda mantiene como condición para acceder a la carrera profesional que el personal laboral se comprometa a someterse a los procesos para convertirse en funcionario. El sindicato CSIF critica esta “coacción” y, por eso, avanzó que aunque votará a favor de la vía extraordinaria para escalar en la carrera profesional a los funcionarios, votará en contra del acuerdo que atañe al ascenso de grado del personal laboral al mantener este requisito de funcionarizarse.