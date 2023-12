Rueda pide al PPdeG que confíe en él porque “las mejores páginas están aún por escribir”

Alfonso Rueda afronta sus primeras elecciones autonómicas tras el alto listón que dejó su predecesor Alberto Núñez Feijóo que encadenó cuatro mayorías absolutas consecutivas. De hecho, BNG y PSdeG ven en su marcha a Madrid una oportunidad para doblegar a los populares y hacerse con la Xunta. Pero el candidato del PPdeG y presidente del Ejecutivo gallego está dispuesto a anotar en el marcador su “primera” mayoría absoluta e incluso superar a quien fue su mentor: “Galicia ha escrito muchas páginas y muy buenas, pero las mejores están por escribir”, destacó ayer ante la junta directiva del PPdeG, que se reúne por primera vez tras la convocatoria de los comicios el 18 de febrero. Por esa razón pidió a los suyos: “Confiad en mí”,

Rueda estuvo arropado en este acto por todo su equipo de gobierno, alcaldes y parlamentarios gallegos, además del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, o los diputados Ana Pastor, Francisco Conde o Pedro Puy.

Tras la convocatoria del 18-F el líder del PPdeG arengó a los suyos para que no se relajen. “Estamos a punto de un merecido descanso, pero también a punto de hacer historia. Algunos hablan de la quinta consecutiva y otros de la primera... Vamos a por ella, a por la absoluta”, clamó. Rueda busca hacer valer su autonomía y su propio perfil tras la era Feijóo.

Pero el presidente del PP nacional necesita un triunfo electoral en Galicia —que enarbolaría como su quinta victoria en la comunidad— para reforzar así su liderazgo dentro del partido que quedó tocado tras fracasar en su intento de llegar a la Moncloa el 23-J. Por eso su implicación en la campaña electoral de los comicios autonómicos será máxima y tendrá su propia caravana electoral paralela a la de Rueda.

Pero el presidente de la Xunta no quiere que la política nacional contamine la campaña gallega. De hecho, ayer justificó el adelanto de cuatro meses de los comicios autonómicos para “proteger a Galicia de todo el barullo electoral en el que consiguieron hundir la política nacional”.

Al igual que hacía Feijóo el candidato del PPdeG a la Xunta contrapone la “isla de estabilidad” que, a su juicio, representa Galicia con el escenario político nacional lleno de “turbulencias que no llegan a ninguna parte”. De esta manera confronta un Gobierno del PP con mayoría absoluta en la Xunta con el “cuatripartito de izquierdas” que gobernaría en caso de que los populares pierdan la mayoría absoluta.

Rueda lamentó que incluso se desconozcan aún los partidos que “van a estar en contra” del PP. Por el momento, según dijo, se conoce a los del “no”, que votaron en contra de los presupuestos en alusión a BNG y PSdeG. “Y otros han asegurando que van a estar en contra, pero ni siquiera saben la cabeza de quien va a estar en contra”, señaló por la falta de candidato de Sumar y Podemos.

También aprovechó para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El PSOE también se juega mucho en estas elecciones autonómicas —derrotar a Feijóo en su tierra lo dejaría sentenciado— y por eso los socialistas anunciaron un “carrusel de buenas noticias” para Galicia. Pero Rueda ayer alertó contra estos anuncios: “todo lo que fue incumplimiento en cinco años se convertirá ahora en promesas en las próximas ocho semanas”. No perdona además a Pedro Sánchez que cuando estuvo en Ferrol no lo invitara al acto de Navantia y “cuatro días después se fuera a Barcelona a entrevistarse con el presidente de la Generalitat”. “Por ahí no vamos a pasar”, manifestó el presidente de la Xunta que cuestionó que “se negocie un régimen fiscal, unos privilegios que son para unos en detrimento de los demás”.

Por contra, puso en valor que Galicia fuese la primera comunidad en votar sus presupuestos que incluyen para 2024 un bono de 5.000 euros para dependientes, autobús gratis para mayores o bajadas de impuestos.