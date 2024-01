Galicia suma casi 800 tesoros BIC

Galicia atesora un rico y variado patrimonio cultural en el que actualmente figuran 782 elementos declarados específicamente como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Administración autonómica, más allá de los que, con carácter genérico, se protegen bajo la misma figura al amparo de la Lei 5/2016 de 4 de mayo de Patrimonio Cultural de Galicia: construcciones de carácter defensivo anteriores a 1849, petroglifos que tengan la consideración de arte rupestre, y cruceros, hórreos y escudos anteriores a 1901.

Es decir: todos los elementos con estas características ya tienen una protección legal genérica, con independencia de que estén o no incluidos en la lista de protección específica de la Xunta. En cuanto a los petroglifos, dado que la ley considera BIC sólo los que sean de arte rupestre, un ejemplo de los que no lo son por ese motivo es el de Campo das Almas, ubicado en el polígono industrial de Boiro. Asimismo, en 1946 se catalogaron como monumentos histórico-artísticos los castillos y restos de fortificaciones sea cual sea su estado de conservación, por lo que no es necesario que figuren incluidos en dicha lista.

Monasterios, iglesias, pazos, castillos, torres, castros o yacimientos, pero también elementos como monedas antiguas, libros, tallas o incluso un microscopio (del naturalista holandés Antony Van Leeuwenhoek, de finales del siglo XVII) están en la lista de BIC de la Xunta. Desde la entrada en vigor de la Lei de Patrimonio Cultural se declararon 109. A esta cifra hay que añadir los expedientes que están en tramitación, como el Corpus de Ponteareas, el Museo Carlos Maside o el Pazo de Lourizán, entre otros.

En la lista BIC hay dólmenes, también figuran once templos o siete pazos. También están catalogados los conjuntos históricos de Noia, Muros y Corcubión y los lugares de Padrón e Iria Flavia y, en el apartado de espacios naturales figuran los castros de Baroña (O Son), Neixón (Boiro) y A Cidá de Borneiro (Cabana); el archipiélago de Sálvora (Ribeira) o el jardín botánico de Padrón, entre otros.