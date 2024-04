El comisionado del Corredor censura al PP por votar contra la red de transporte de la UE

El comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, ha cargado contra el PP por votar en contra, el pasado miércoles en el Parlamento europeo, del nuevo reglamento de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), una planificación comunitaria sobre lo que tienen que ser las vías de comunicación en toda Europa en el futuro para evitar las interrupciones físicas y los cuellos de botella y en la que tiene un peso específico el ferrocarril. El desarrollo del Corredor Atlántico o la conexión por AVE entre Vigo y Oporto figura en estos planes y para su ejecución cuentan con financiación comunitaria.

“Es incomprensible que algún español se oponga al reglamento que regulará los corredores Atlántico y Mediterráneo. Eso supondría rechazar inversiones millonarias para infraestructuras que cohesionarán su territorio y nos conectarán con la Unión Europea”, censura el comisionado, que precisamente estuvo el miércoles en Galicia visitando los puertos de A Coruña y Ferrol, aunque no avisó de su viaje a la Xunta, con la que no se ha reunido desde que accedió al cargo, en enero del pasado año. “Votó en contra de que Galicia cuente con su línea de alta velocidad incluida entre los principales ejes de conexión europeos y mejore sus conexiones en el futuro. Ya lo hicieron en 2013 cuando 4 gallegos (Rajoy, Pastor, Feijóo y Rueda) no lo consiguieron… Ahora han intentado impedir que se inviertan en el Corredor Atlántico más de 26.000 millones de euros hasta 2030. Y no es de recibo. Es un acuerdo de la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. Todos unidos contra los únicos que van contra la razón y el desarrollo”, criticó en la red social X. El PP español fue dentro de los populares europeos el único que votó en contra.

Lo que se aprobó en el Parlamento europeo son los proyectos con sus plazos previstos de ejecución que podrán acceder a fondos europeos para su desarrollo, si bien lo harán en concurrencia competitiva.