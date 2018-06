Ana Miranda analiza en Bruselas las iniciativas del BNG para la recuperación del Pazo de Meirás

La eurodiputada del BNG Ana Miranda ha explicado este martes en Bruselas las acciones llevadas a cabo por esta formación para conseguir la recuperación del Pazo de Meirás, en el marco de una jornada organizada por el Observatorio Europeo de Memorias de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y la Casa de la Historia Europea.

En los últimos 40 años fueron "numerosas" las iniciativas desarrolladas por el BNG para denunciar la situación del Pazo de Meirás, ha dicho Miranda, que ha mencionado que las más recientes se refieren a la visita realizada por una delegación de eurodiputados, el pasado 4 de mayo.

A mayores, ha indicado que la Diputación de A Coruña, a través de su vicepresidenta, Goretti Sanmartín, fue la institución que creó la 'Comisión Pro Devolución do Pazo de Meirás' y encargó un informe sobre el Pazo para "aclarar la cadena de transmisión" desde que este inmueble fuese propiedad de Emilia Pardo Bazán hasta que pasó a formar parte del patrimonio de la familia Franco.

"¿Existe en Alemania una Fundación Hitler? no ¿Existe en Portugal una Fundación Salazar? no ¿Existe en Italia una Fundación Musolini? no. Pero en España si existe una Fundación Franco", ha dicho Miranda, quien ha añadido que, con el cambio de Gobierno, "una de las primeras acciones que debería hacer Patrimonio del Estado es ejecutar medidas para conseguir su devolución cuanto antes".

Otra de las acciones llevadas a cabo por el BNG hace referencia a la "ocupación" simbólica del edificio y la denuncia presentada contra la Fundación Francisco Franco en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, por "apología del fascismo".