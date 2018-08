"Que vaya a la Xunta o al Papa, pero no permitiremos ahí la gasolinera"

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostró ayer rotundo al asegurar que el Ayuntamiento impedirá por todos los medios la construcción de una gasolinera en una parcela junto a la urbanización de Bastiagueiro y frente a la Casa Silva. La sociedad Promoesga SL ya presentó el proyecto a la Xunta para montar una estación de servicio en esta parcela de más de 5.000 metros, en la que se instalarían tres depósitos de 30.000 litros y que incluiría un aparcamiento de 28 plazas al ser una exigencia del planeamiento urbanístico.

"Que vaya a la Xunta o al Papa a Roma. Bajo ningún concepto vamos a permitir la contaminación de la playa", declaró García Seoane, quien subrayó que el Concello "denegará la licencia de construcción y de actividad" a la empresa. La carretera AC-173 o avenida Che Guevara acaba de ser traspasada de la Xunta al Concello por lo tanto la Administración local tiene competencia exclusiva en los permisos para esta actividad.

"Vecinos, estad tranquilos porque no hay posibilidad ninguna de que ahí se monte una gasolinera", subrayó Seoane, al recordar que "existen tres sentencias judiciales" que le han dado la razón al Ayuntamiento, la última de 2015 del Tribunal Superior de Galicia, que ratificó que según la Lei do Solo de Galicia efectivamente no se puede instalar una estación de servicio en ese terreno por ser suelo rústico de protección de infraestructuras.

Promoesga sin embargo, aunque lleva años intentando poner una gasolinera en este lugar, ahora lo intenta de nuevo al advertir que la nueva Lei do Solo de Galicia de 2016 sí permite las gasolineras en suelo de protección de infraestructuras.

"Una gasolinera es una bomba, y luego montan un lavado de coches y las aguas terminan en la playa", afirmó Seoane, aunque evidentemente este tipo de residuos se canaliza a la red de alcantarillado municipal como hacen todas las empresas.

Puestos en contacto con la empresa, del grupo A Valexa, no fue posible hablar con alguno de sus responsables.