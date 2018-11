Una historia de amor en un Renault 8

Revivir cómo eran los viajes por carretera en España hace más de cuarenta años en aquellos pequeños coches de la época. Esta fue la idea que tuvieron y decidieron poner en marcha Damián Tuset y María Vázquez, una pareja de Arteixo. Lo hicieron con un Renault 8 fabricado en el año 1975 en un recorrido por la antigua Nacional 6 hasta Madrid. Incluso fueron vestidos con ropa de la época y llevaron enseres de aquellos años para que la experiencia fuese lo más real posible. El final del recorrido tuvo una sorpresa: una pedida de matrimonio en la exposición de vehículos antiguos ClassicAuto Madrid.

El vehículo elegido para vivir esta experiencia fue un Renault 8 fabricado hace más de 40 años que Tuset restauró "tornillo a tornillo", según relata el protagonista. Dedicó año y medio de tiempo a poner a punto el coche y decidió bautizarlo con este viaje con su pareja. El Renault 8 es el tesoro particular de este arteixán. "No se vende", afirma. La afición de Damián es restaurar coches, motocicletas y bicicletas.

El viaje duró dos días, ya que la pareja paró a dormir en Ponferrada. El tiempo en carretera, incluidas las paradas, fue de doce horas, en los que pudieron ver todo lo que hay en el recorrido. "El objetivo de nuestro viaje era revivir aquellos lugares más emblemáticos a lo largo de la N-6", explica Tuset.

Lo que no sabía María era la sorpresa que le aguardaba al final de esta aventura. En medio de la feria ClassicAuto Madrid, Damián hincó la rodilla en el suelo y le pidió matrimonio. "No esperaba que se lo pidiera así", señala Damián. Un final del viaje que no olvidarán en su vida.

El viaje transcurrió en su mayor parte por la antigua Nacional 6, que hace 40 años era la principal vía de comunicación que enlazaba A Coruña y Madrid. La Autovía del Noroeste, la A-6, le sustituyó tras su finalización a principios de este siglo. El trazado de la N-6 (cuya denominación tradicional, N-VI, ha quedado eliminada tras la entrada en vigor de la Ley de Carreteras de 2015) se conserva íntegro entre A Coruña y Benavente, en Zamora. Después resurge entre Adanero, en Ávila, y Collado-Villalba, en Madrid.

Damián Tuset explica que la mecánica del Renault 8 se comportó bastante bien durante el viaje. "Fue como un reloj suizo, sin ningún contratiempo. Solo tuvo unos pequeños tirones al ascender el Puerto de los Leones (que marca la frontera de Castilla y León con la Comunidad de Madrid). Posiblemente fue el filtro de la gasolina", afirma. En cuanto a comodidad, Damián señala que durante el viaje ninguno de los dos ocupantes tuvo mayores problemas.