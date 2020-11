Todos los grupos políticos de la Corporación municipal de Arteixo que estuvieron presentes en el pleno municipal de esta mañana aprobaron una moción del PP en la que el Concello insta al Gobierno central a incluir una partida de tres millones de euros en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 para sufragar la construcción y finalización de los trámites del enlace de Meicende, una conexión entre la autovía de Langosteira (AC-15) y la carretera de Pastoriza (AC-415). Esta infraestructura, que no cuenta con financiación en las cuentas, es demandada por los vecinos desde hace una década.

“Lo único que tiene que hacer el Ministerio es aprobar el proyecto y presupuestarlo y licitarlo. ¡Cómo de repente el partido socialista lo elimina de presupuestos! ¿Por qué? Por una venganza al Concello de Arteixo, por defender sus derechos en defender la eliminación del peaje de Pastoriza”, relató el alcalde, Carlos Calvelo, en la sesión de ayer. Recordó que el proyecto ya está redactado y “los estudios hechos, las expropiaciones realizadas, ya se habló con los propietarios y ya tienen el precio”.

Calvelo dejó claro que el enlace de Meicende se queda fuera de las cuentas “por venganza y revanchismo”. “Es una aberración impresentable que lo obvie por venganza por defender el Concello sus derechos. Después tengo que escuchar al ministro Ábalos que está dispuestos a dialogar con las administraciones local, esa cogobernanza. De verdad, es increíble”, indicó el regidor.

Los socialistas arteixanos también votaron a favor de la moción de los populares. Su portavoz, Simón López, quiso matizar que “el PP fue el que privatizó y puso las cabinas de peaje para comunicar A Coruña con Carballo. Es por lo tanto el Partido Popular culpable de esta situación y de que haya que judicializar el peaje de la AG-55”.

El portavoz del BNG, Xurxo Couto, indicó, tras ser criticado por Calvelo al no incluir el enlace en sus enmiendas a los presupuestos, que “no solo hay ese problema en Arteixo” y que hay “muchas inversiones que pueden venir”. El edil afirmó que las alegaciones del PP y BNG son complementarias. “Tu actitud no es buena. El enfrentamiento que estás provocando ahora no lleva a nada”, señaló. El edil no adscrito no estuvo en la sesión.