Rebajar la superficie incluida para limitar el número de viviendas afectadas, consolidar los derechos patrimoniales de los vecinos y reclamar indemnizaciones. Esas son las principales líneas en las que trabaja el Concello de Culleredo a nivel técnico de cara a la elaboración de la estrategia para “defender los intereses vecinales” ante la propuesta de modificación de las servidumbres acústicas del aeropuerto de Alvedro, en exposición al público hasta el día 28 Los técnicos municipales, que dispondrán de un asesoramiento especializado, apuntan a “la defensa del valor patrimonial de los vecinos y propietarios como vía de trabajo” para las alegaciones.

Fruto de un primer análisis, el Concello avanza que las reclamaciones se encaminarán a “buscar restringir al máximo la superficie afectada dentro de las servidumbres acústicas” y “de esa forma se minimizarán los inmuebles que padecerán de esta afección”. Además, exigirá “la consolidación de los derechos patrimoniales adquiridos por los vecinos, tanto a nivel de propiedades como de desarrollos de actividades”. “Se exigirá la indemnización a los afectados por la minusvaloración de sus derechos”, sostiene. El Concello considera que “debe ser una indemnización a percibir desde el momento de aprobación de las servidumbres, no más adelante”.

Demandará también que no rebajen los umbrales de calidad acústica. El Concello elaborará un modelo de alegación para que los ciudadanos la puedan suscribir y aconseja presentar ésta y no otras “que están circulando por el municipio y no defienden correctamente los intereses vecinales”. Llevará sus alegaciones a pleno.