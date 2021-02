El sorpresivo anuncio del alcalde de Carral, Javier Gestal, de que votó a favor de suspender los trámites para crear la mancomunidad debido a un fallo del sistema telemático se dejó sentir ayer en el pleno municipal. El exalcalde José Luis Fernández Mouriño, tomó la palabra en el turno de ruegos y preguntas para abroncar al regidor por actuar “como una marioneta” del líder de Alternativa dos Veciños, Ángel García Seoane, y anteponer los intereses de su partido a los del municipio.

La intervención del líder del PP, que duró más de diez minuto, estuvo jalonada por reproches de los ediles de Alternativa, pero el PSOE, que gobierna con los independientes, siguió el debate en silencio.

“Señor alcalde, hay que ser serios. No se puede votar hoy una cosa y mañana otra. No se pueden priorizar los intereses de una persona iluminada a los intereses de Carral; sea serio, no sea marioneta de nadie”, conminó el portavoz del PP.

La intervención de Mouriño subió de tono al referirse a García Seoane. “Ese hombre, que estuvo inhabilitado, es el único que se salta las normas y está siempre en el meollo, implicando a los demás. Apártese de allí, déjese de dictaduras, salga de esa secta, Carral no merece eso. Carral no merece que su alcalde se tenga que retraer porque le riñen, el alcalde de Carral tiene que estar por encima de todo. Apártese de esa tropa, ¿entiende? Porque esa gente es mala, no piensa en mas que en hacer daño”, afirmó.

El alcalde insistió en que no está en contra de la mancomunidad y que lo único que pretende es “que se disuelva legalmente, no a machete”. Javier Gestal echó en cara al popular sus “faltas de respeto” y avanzó que traerá a pleno el acuerdo que se aprobó en el Consorcio. De ser así, el PSOE y el PP, que suman mayoría absoluta, ya han avanzado que votarán a favor de suspender la tramitación de la mancomunidad y de aprobar como paso previo un protocolo que obligue a sus integrantes a acatar los acuerdos adoptados por mayoría.

Obras con ayudas provinciales

El pleno aprobó por unanimidad destinar 112.406 euros del Plan Único a reforzar el servicio de ayuda en el hogar. La sesión dio luz verde por unanimidad a destinar el resto de los fondos a mejoras viarias en el alumbrado, a la reforma del pabellón Vicente Otero y a la ampliación del centro deportivo.