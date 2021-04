Heitor Cruz está en el despacho de Sergesco, saca el móvil, le manda un mensaje al depósito de agua de A Edreira y este le responde que están saliendo 175,14 metros cúbicos por hora. Si algo va mal, le avisa. El sistema de gestión del suministro de agua potable en Oleiros, con ocho depósitos y varios bombeos, cuenta con un software y unas aplicaciones de última tecnología propias de Servicios, Gestiones y Contratas SA (Sergesco), que lleva 36 años con este servicio en el municipio. Sus responsables, Heitor Cruz y Lucía Toral, destacan la “incertidumbre” que vive ahora la empresa tras conocer la intención del Gobierno local de “reinternalizar” dicho servicio. De hecho una parte del modificativo de crédito que va hoy a pleno incluye una partida de 300.000 euros para constituir una empresa pública que se encargue de esta prestación.

“El servicio de abastecimiento de agua en Oleiros siempre ha sido público, el Concello siempre ha sido el titular”, aunque la gestión sea privada, precisa Heitor Cruz, uno de los administradores. Sergesco supo por el Concello, el pasado diciembre, que estudiaba recuperar la gestión del servicio y el interventor les pidió datos: las cuentas anuales, padrones, listado de maquinaria, relación de puestos de trabajo, organigrama, organización. Una trabajadora de la ingeniería contratada por el Concello para realizar un informe sobre la viabilidad de esta gestión municipal visitó todos los depósitos y bombeos. Ellos no conocen sin embargo el resultado de ese informe.

“Nuestro contrato es muy antiguo, pero no hay ningún incumplimiento legal, los funcionarios no habrían firmado las prórrogas en caso contrario”, asegura Lucía Toral, la otra administradora de esta empresa familiar oleirense. La última prórroga termina el próximo octubre y Sergesco desconoce aún qué hará el Concello, qué fórmúla, si una gestión directa, una sociedad mixta, una empresa pública de entidad local (EPEL), una sociedad mercantil o sacará la gestión a concurso. Sus responsables aseguran que se presentarán para participar y optar a continuar con el servicio, pero si el Concello quiere una gestión directa también ayudarán a realizar una “transición” ordenada. Aunque en este caso la empresa y el Gobierno local tendrían que negociar este traspaso, ya que en 36 años Sergesco ha realizado “inversiones” en domotización de depósitos y bombeos, lectores y aplicaciones, maquinaria, etc.

Esta empresa tiene trece trabajadores (la mayoría de Oleiros), que tendrían que ser subrogados sea cual sea la futura fórmula de gestión, según subrayan. “Cuando supimos esto reunimos al personal y les informamos y tranquilizamos. Nuestra gestión es transparente y de hecho, como se está hablando de nosotros en la prensa, nuestra puerta está abierta a que los grupos de la oposición vengan y nos pregunten lo que quieran”, resalta Toral. “Como eso que dicen de que el alcalde estuvo en Sergesco. Ni es socio ni nada de nada, sí es cierto que hay amistad”, agrega.

La sociedad registró pérdidas hace años. El gran incremento de vivienda, el aumento de exigencias en las analíticas y las obsoletas tuberías de más de treinta años, de uralita, rompían continuamente. Realizaron un informe al Concello y según señalaron a partir de ahí el Concello cambió los contadores, se hizo un nuevo reglamento, se puso la tasa de 1,5 euros por trimestre y se ha ido renovando toda la red. “Ahora el 65% de la red tiene menos de diez años”, precisa Cruz.

Custodia del dinero público y liquidación de la inmobiliaria

Integrantes de esta sociedad fundaron en 2015 Sergesco Recaudación SL, una empresa que según explica Lucía Toral “tiene como finalidad realizar un servicio de custodia” del dinero público que recaudan. “Nosotros recaudamos no solo la tasa municipal también el canon de la Xunta, la basura del Consorcio y lo de la Edar Bens. Llevamos la remesa al banco y hasta que liquidamos está en Sergesco. Pero no es un dinero nuestro, es público, por eso creamos esta otra sociedad, para no mezclar, y de ahí liquidar después a estos cuatro organismos. Es un sistema de doble seguridad. Si por empleo pasa algo, el banco nos bloquease al cuenta, no podríamos pagar a estos organismos, así sí”, precisa.

Sergesco también creó en 1993 Parque de Santa Cruz SL, dedica a la promoción inmobiliaria. Sin embargo llegó la crisis del ladrillo y terminaron con una carga hipotecaria sobre parcelas que trasladaron al a Sareb. Según explican, firmaron un acuerdo de espera y el pasado mes de marzo rubricaron ya la “dación en pago” de estos terrenos con la Sareb, por lo que ya eliminaron la deuda. “Tuvimos la suerte de que la crisis nos cogió solo con suelo y no edificios en construcción. Ahora ya no debemos nada y es una tranquilidad. En unos quince días o así saldrá publicada la liquidación de la sociedad Parque de Santa Cruz SL”. Heitor Cruz subraya que la tasa que cobra Oleiros por el agua “es más barata Emalcsa”, y más que otros concellos de la comarca. Cuenta además que el logotipo de Sergesco fue diseñado por Xosé, uno de los hijos de Isaac Díaz Pardo. “Es un león echando agua por la boca como los de las fuentes antiguas”, dice.