La Consellería de Cultura avanzó ayer que la Dirección Xeral do Patrimonio autorizará la prospección arqueológica para buscar los restos de la torre o castillo del rey suevo Teodomiro, una fortaleza de la Alta Edad Media declarada Bien de Interés Cultural pero sin geolocalizar. Como avanzó LA OPINIÓN, la prospección fue solicitada por la asociación de vecinos San Vicente de Fervenzas tras localizar el arqueólogo Antón Malde “fuertes indicios” de esta fortaleza en Monte do Gato, donde están previstos seis parques eólicos.

El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, anunció la autorización al hilo de una iniciativa del BNG en el pleno del Parlamento para urgir prospección y medidas para preservar el patrimonio que atesora este monte, tanto del castillo de Teodomiro como de la necrópolis megalítica, que se verá muy afectada por los eólicos previstos en la zona, como advirtió Mercedes Queixas.

La asociación vecinal se enteró de la autorización a través de los medios y apuntó que, de momento, no ha recibido respuesta a la solicitud que presentó por escrito. Los residentes fueron los primeros en advertir de que el proyecto de los parques eólicos obviaba la existencia de un BIC en la zona. El arqueólogo Antón Malde, con la ayuda nuevos medios tecnológicos, radiografió el terreno, totalmente cubierto por vegetación, y ha vislumbrado una estructura que parece corresponderse con una “muralla elipsoidal y probablemente un cuerpo central”.

Malde se mostró ayer ilusionado con la autorización de la prospección, que considera una “buenísima noticia”. Este especialista detalla en su proyecto que Cronicón de Walfrido recoge que el rey Teodomiro de Suabia mandó construir esta fortaleza militar en Monte Cato, conocida como Castrum Feacium, dos topónimos que todavía perduran en la zona (Monte do Gato y Feás).

La Xunta detalla que los trabajos autorizados incluyen la búsqueda de los restos de la edificación, “comprobar las evidencias toponímicas y revisar la documentación sobre la antigua red viaria”. Román Rodríguez recalcó que no hay evidencias de la presencia del BIC en la zona pero que, de confirmarse, se tomarán medidas oportunas para garantizar su preservación. El BNG instó al Gobierno gallego a “no ser cómplice del expolio de Monte do Gato” y a ponerse “del lado de la ciudadanía” y velar por preservar sus valores patrimoniales y naturales. Queixas preguntó también en el pleno si la Xunta había recibido alguna solicitud para descatalogar el BIC, extremo que el responsable autonómico no confirmó ni desmintió. Román Rodríguiez apuntó que la Torre o Castillo de Teodomiro constituye un caso "excepcional" porque fue declarado Bien de Interés Cultural por un decreto estatal que "disponía que todos los castillos de España quedarían protegidos fuese cual fuese su estado" y que, en el caso de este BIC en concreto, solo se tiene constancia de su existencia por fuentes documentales. "De confirmarse este BIC, la fuerza de protección patrimonial se aplicara con todas sus consecuencias", apuntó el conselleiro, que no aclaró si alguna de las empresas promotoras de los parques eólicos había solicitado la descatalogación de este bien.