El Concello de Arteixo anunció esta semana que creará una empresa pública que se encargará del servicio del agua. Su alcalde, Carlos Calvelo, explica los motivos.

¿Por qué han decidido ahora crear una empresa pública de aguas?

Principalmente los desarrollos que estamos llevando en el servicio de abastecimiento y saneamiento del concello. La incorporación del polígono de Morás, la implantación de Estrella Galicia aquí en el concello, que probablemente dupliquen el consumo del agua, el sistema de potabilización de la ETAP de Sabón nos va a garantizar y nos da la posibilidad de tener una captación de agua importante, los futuros desarrollos del puerto exterior también dentro de lo que es el nivel del servicio municipal de aguas, lo que es la ampliación de las distintas redes y conexiones de los tramos urbanos y rurales que nos quedan. Entendemos que ahora es el momento, en el que vamos a dar un salto tan importante en la gestión del agua. Vamos a duplicar el consumo de agua actual. Tener un sistema de una empresa municipal adaptada, moderna y también mirando referentes importantes a nivel de gestión como la empresa municipal de A Coruña.

¿Con esta empresa mejorará mucho el funcionamiento del servicio?

Entendemos que sí. Dada la escala que vamos a coger, que probablemente en los próximos años vayamos a duplicar el consumo y la facturación. Necesitamos ir a una profesionalización más específica de un servicio tan importante como es el servicio municipal de aguas.

¿Para el vecino qué supondrá este cambio?

Para el vecino creemos que va a suponer una gestión más ágil, más moderna en lo que es la gestión de los propios recibos, la solicitud de las acometidas, la propia información y también lo que es la mejora de la infraestructura del agua. Se va a dar un salto cualitativo en lo que es la propia gestión. Ya no la gestión, vamos a decir, acorde a un municipio pequeño. Es como si pasáramos de gestionar un servicio municipal de aguas de 30.000 habitantes a uno de 60.000, es decir, ya seríamos una gestión de una pequeña gran ciudad.

¿Se han estudiado otras posibilidades?

En el inicio se van a estudiar las cuatro posibilidades de gestión. La gestión directa... Creemos que el funcionamiento idóneo para un ayuntamiento de nuestras características y dada las singularidades que podemos tener es ir a una empresa municipal 100% pública que un poco que lleve a la mejora y a la planificación futura del desarrollo del agua. Ir a una gestión como una pequeña Emalcsa en el concello de Arteixo.

Dice que van a estudiar todas las posibilidades. ¿Una concesión?

No, no, no. Dentro del expediente se valoran las cuatro posibilidades que puede haber: la gestión pública, la concesión y tal. Nosotros probablemente nos vamos a decantar por la creación de una empresa municipal 100% pública. Descartamos completamente la concesión.

¿Qué pasos tienen que dar ahora?

Hay que hacer una valoración económica del modelo de gestión. Hacer un análisis económico de lo que pueden ser los ingresos y gastos y planificar cuál sería la estructura de la propia empresa municipal, que no va a variar de lo que tenemos ahora actualmente.

¿Cuándo podría estar en funcionamiento?

Nuestra idea y nuestra intención y estamos trabajando para poder conseguirlo es de llevarlo a pleno en el mes de agosto o en septiembre, con el objetivo de que en el año 2022 pudiera estar funcionando la empresa municipal de aguas. Haciendo la valoración económica, que no es compleja, y después teniendo todos los informes a disposición, lo ideal es que pudiera estar funcionando el 1 de enero del 2022.

¿Cómo será la nueva estructura de la empresa?

Muy parecida a ahora, ya lo tenemos planificado: una parte de administración pura y dura, de personal administrativo y de servicios económicos. Luego la gestión de la propia red, con operarios municipales y a lo mejor planteando un refuerzo técnico específico en algún puesto para mejorar el rendimiento. La planificación global ya está muy encaminada. La renovación de la red se ha hecho un esfuerzo inversor muy importante en los últimos años.

¿En un futuro sería posible integrar el servicio de basuras en esta nueva empresa?

Todo es posible, pero lo que pasa es que queremos empezar a crecer con paso firme y despacio, es decir, entendemos que es el servicio que llevamos más trabajado y con más experiencia es el servicio de agua. Ya con una perspectiva a medio y largo plazo y dependiendo de los análisis y la situación que se vaya dando, pues es posible que se puedan incorporar más servicios. De inicio preferimos empezar de manera prudente, despacio y con unos cimientos muy sólidos con el servicio del agua. ¿En un futuro se podrán incorporar otros servicios? Puede valorarse la situación.

¿Qué servicios, por ejemplo?

Agua, transporte municipal, ese tipo de servicios.

¿A medio y largo plazo podría ser una empresa de servicios?

Efectivamente. A medio y largo plazo podría ir completándose con distintos servicios. Puede ser que en un futuro se pueda incorporar el servicio municipal de la basura, el servicio de transporte y a partir de ahí ir valorando las distintas opciones.