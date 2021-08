El Concello de Betanzos ha denunciado que “más de ochenta” alumnos se quedarán sin transporte escolar para el próximo curso debido a las rutas integradas, los autobuses que agrupan a escolares y a viajeros. El Ejecutivo local señala que estos ochenta escolares son solo del colegio Vales Villamarín, que hasta ahora tenían este transporte denominado excepcional porque no tenían derecho por la distancia entre su vivienda y el centro educativo pero se permitía al quedar plazas libres. Apunta que habría que añadir los alumnos de los institutos Francisco Aguiar y As Mariñas que también tendrán este problema que causará “importantes problemas a muchas familias”. La comunidad escolar ya había mostrado su preocupación por este hecho.

El Ejecutivo local afirma que en el curso pasado el transporte integrado no les afectó pero para este curso la Xunta “pretende dar prioridad al servicio integrado” por lo que los alumnos con el llamado transporte excepcional se quedarán fuera.

La Consellería de Mobilidade sin embargo precisó ayer que la Xunta ha aprobado una nueva instrucción para ordenar el servicio de transporte escolar, en coordinación con la Consellería de Educación, mediante la que los alumnos con transporte excepcional “van a poder seguir disfrutando del servicio gratis” utilizando la tarjeta Xente Nova de la Xunta, que garantiza la gratuidad a los menores de 21 años.

La consellería además resalta que la Xunta “seguirá de cerca los servicios que se prestan en el transporte escolar, especialmente en el inicio del curso, como viene haciendo, para adaptar la oferta a la demanda y garantizar que ningún escolar se quede sin plaza”.

El Gobierno local destaca no obstante que la tarjeta Xente Nova no se otorga a menores de cuatro años, por lo que sí se verán afectados por esta situación. Asegura además que los alumnos en la parada no sabrán si podrán coger el autobús o no y si son dos hermanos puede darse el caso de que uno sí pueda subir y el otro no, “dependiendo de si uno estudia Primaria o Infantil”.

El Ayuntamiento también cree que se genera un problema de seguridad porque los cuidadores de los autobuses ahora tenían un listado de alumnos con transporte excepcional y ahora no lo tendrán y si lo utilizan porque hay vacantes “no constarán en ningún listado” para saber si subieron o no al bus, no habrá un control.

Betanzos destaca que este problema afecta sobre todo a alumnado de las zonas de Saavedra Meneses y Bellavista y de zonas de Coirós y Paderne. Anuncia que va a exigir a la Xunta que “ningún alumno” quede fuera.