El Concello de Abegondo confía en que la subestación eléctrica prevista en el municipio se descartará. Asegura que, por un lado, Red Eléctrica no informó al respecto cuando se le dio cuenta del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Abegondo, que no prevé esta instalación, por lo que el Gobierno local entiende que, al no manifestarse, no la tiene prevista. Afirma, por otra parte, que la Xunta ha informado en contra del proyecto del parque eólico Nordés Mistral —que tramita el Gobierno central y al que el Concello y el BNG han presentado alegaciones— uno de los dos que mencionaban, aunque sin concretar ubicación ni dato alguno, la subestación abegondesa como vía de evacuación de electricidad. El otro parque que citaba esa supuesta estación, el de Alto dos Borrallos, también fue rechazado por la Xunta y recibió alegaciones del Ayuntamiento abegondés. La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, por su parte, ha alegado a los diversos parques eólicos proyectados que afectan a su territorio, más de una quincena, contra los que se han movilizado también varios colectivos y plataformas vecinales.

El Ayuntamiento asegura que ha tenido conocimiento del rechazo de la Xunta al parque Nordés Mistral a través de conversaciones con el Ejecutivo gallego. Apunta que, de todos modos, ha presentado alegaciones contra el proyecto, en las que manifiesta, en primer término que “la subestación de Abegondo donde se propone conectar la línea aérea de alta tensión no existe en la actualidad ni está aprobado el proyecto para su construcción”. El Concello considera en sus alegaciones “insuficiente y poco riguroso” el estudio de los efectos acumulativos y sinérgicos de la nueva línea aérea de alta tensión con las actualmente existentes en el territorio”. Advierte de la “ausencia de un estudio de los impactos de estas instalaciones en el conjunto del territorio abarcado por la Reserva”, estudio que “debería incluirse al ser ésta una figura de conservación recogida en la ley”. Sostiene que “no se realiza un trabajo de campo para identificar los hábitats naturales presentes en la zona de actuación ni se presenta un mapa en el que se muestre su distribución real”; ve “insuficiente” el estudio de impactos sobre el agua, la flora, la fauna y el paisaje; y detecta “la ausencia de un estudio concreto, específico y exhaustivo” de los impactos de la línea de alta tensión sobre las Zonas de Especial Protección (ZEC) Betanzos-Mandeo y el Espacio Natural de Interés Local (ENIL) Ribeiras do Mero-Barcés. Alerta asimismo, en sus alegaciones, de que “no se realiza un estudio de los impactos” sobre las especies con planes de gestión; no se prevén en los aerogeneradores sistemas de detección remota que activen la parada ante la presencia de aves e insectos; y no se identifican medidas específicas contra las especies invasoras. Abegondo ve insuficiente también la investigación arqueológica del patrimonio cultural. En cuanto a los efectos socioeconómicos, el Concello abegondés solicita que se analice la disminución de la calidad paisajística, echa en falta un plano con las distancias del parque y la línea eléctrica a las casas y un estudio de impacto de la línea a las viviendas y explotaciones agroganaderas y forestales y detecta “falta de información a la ciudadanía”. Alerta de que no se han estudiado los efectos sobre el desarrollo económico de los núcleos afectados ni se concreta “el compromiso económico” destinado a proyectos y “medidas compensatorias”.