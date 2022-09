Vecinos afectados por la operación que les dejó sin sus tierras y sus casas y sin los pisos y el dinero comprometidos clamaron "justicia" este miércoles en el pleno extraordinario celebrado en el Concello de Culleredo por iniciativa de los grupos de la oposición para explicar la situación de la Unidad de Actuación UA-16 de Vilaboa. Tras más de veinte años sin recibir el rédito acordado en una permuta incumplida por la que se juzga por presunta estafa al presidente de la patronal coruñesa, Antonio Fontenla; el constructor Manuel Gómez Landeira y el apoderado Dositeo Rodríguez -Fiscalía solo pide prisión para Landeira-, afectados protestaron a las puertas del Concello para reclamar a los promotores que paguen o devuelvan sus bienes y, tras la sesión plenaria, reprocharon su falta de intervención en estos años al Ayuntamiento, que había dado el visto bueno, pese a existir recursos e informes en contra, a la junta de compensación para el desarrollo de la unidad que después tumbó el juzgado por no reunir los promotores el 50% de los terrenos requerido por ley al inicio de la constitución de la junta.

El alcalde, José Ramón Rioboo, defendió "que se haga justicia" e insistió en que el Concello solo tiene competencias en la vía administrativa, y no en la penal, por la que se juzga a los promotores. El PP urgió al Gobierno local a cumplir su "promesa electoral" de aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en este mandato y sostuvo que, de no salir adelante el documento urbanístico, no podría llevarse adelante el desarrollo, extremo que negó el Gobierno local y al que miembros de otros grupos de la oposición mostraron sus reticencias con gestos a golpe de cabeza.

Alternativa dos Veciños exigió conocer "el papel del Concello y toda la información disponible en este caso", a lo que Rioboo replicó que solo disponen del expediente administrativo que se les había remitido. El BNG acusó a los miembros del Ejecutivo local de "cooperadores necesarios de especuladores sin escrúpulos" y afeó al Ejecutivo municipal que no contactara con ellos cuando se percató que, por el tipo de solicitud presentada para el pleno, no podría convocarse con debate, ya que no había propuesta de resolución o acuerdo, por lo que se convocó como una dación de cuenta de que los grupos tienen a su disposición los expedientes, aunque finalmente el alcalde concedió un turno de intervención a cada formación.